Norveç, yüzlerce milyon dolarlık yeni ulusal müzesini açıyor

Ulusal Sanat, Mimarlık ve Tasarım Müzesi, Norveç'in en önemli üç sanat kurumunu (eski Kunstindustrimuseet, Çağdaş Sanat Müzesi ve Ulusal Müze) koleksiyonlarını tek çatı altında topluyor. Müzenin koleksiyonunda aralarında Edward Munch'un etkileyici şaheseri "The Scream" (Çığlık) de olmak üzere birçok eser bulunuyor.

Sanatatak'ın haberine göre 13 bini sergi alanı olmak üzere 54 bin metrekareden fazla alana sahip müze 723 milyon dolara mâl oldu. Amsterdam'daki Rijksmuseum ve Guggenheim Bilbao gibi uluslararası muadillerinden daha büyük, bu onu İskandinav bölgesindeki en büyük müze yapıyor.

Norveç'in yeni Ulusal Müzesi'nin açılış tarihi de belli oldu. Resmi olarak Ulusal Sanat, Mimarlık ve Tasarım Müzesi olarak adlandırılan Oslo'daki müze 11 Haziran 2022'de açılacak. Ancak verilen aranın ardından halkla iletişim kurmaya istekli olan müze, sanat alanları hazırlanırken ziyaretçilerin içeri girmesine izin vermek için kapılarını erken açtı. Müzenin direktörü Karin Hindsbo yaptığı açıklamada, "Eserler yerleştirilirken ve müze şekillenirken ziyaretçileri bize katılmaya ve içeriye bakmaya davet ediyoruz" dedi.

En önemli özelliği Işık Salonu

Alman mimarlar Kleihues + Schuwerk tarafından tasarlanan etkileyici yeni binanın iç mekanlarını görmek için gerçekleşecek turlar, yerel halk sağlığı kısıtlamaları kaldırılır kaldırılmaz rezervasyona açılacak.

Yeni ulusal müze, antik çağlardan günümüze uzanan 5 binden fazla sanat eser sergileyecek. Şu anda müzenin barındırdığı koleksiyonlar, yıllardır halkın erişimine kapalıydı. Eski Kunstindustrimuseet 2016'da, Çağdaş Sanat Müzesi 2017'de ve Ulusal Müze 2019'da kapanmıştı.

Geniş yeni bina iki katlı ve 90 galeriye, bir kafeye, bir dükkana ve İskandinav bölgesindeki en büyük sanat kütüphanesine sahip. Ancak en önemli mimari özelliği Işık Salonu adı verilen ve çatıda bulunan 2 bin 400 metrekarelik ışıklı sergi alanı. Müze ayrıca Oslo limanına, gezinti yoluna ve fiyorta bakan bir açık hava çatı terasına sahip.