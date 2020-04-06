Norveç Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgını kontrol altına alındı

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Norveç Sağlık Bakanı Bent Hoeie, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrol altına alındığını ve hastalığın bulaşma oranının 0,7'ye kadar düştüğünü açıkladı.

"Norveç'te Koronavirüs taşıyan hastalar ortalama 0,7 kişiyi enfekte ediyor" diyen Hoeie, hükümetin hedefinin bu oranı en fazla bir kişi ile sınırlamak olduğunu hatırlattı.

Norveç Hükümeti, çarşamba günü (8 Nisan) okulların kapatılması da dahil olmak üzere devam eden kısıtlamaların nisan ayının sonuna kadar uzatılıp, uzatılmayacağı konusunda karar verecek.

İlk vakanın 26 Şubat'ta görüldüğü ülkede bugüne kadar 5 bin 760 kişinin enfekte olduğu, 73 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.