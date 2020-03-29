Norveç, Koronavirüs hastaları için ilk deneysel tedaviye başladığını duyurdu

Euronews'un aktardığına göre, çalışma, sıtma ve ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek.Test edilecek ilk ilaç ise "Plaquenil" olacak. Norveç Araştırma Konseyi CEO'su John-Arne Røttingen, "Sıtma ilacı iltihabı azaltır ve parazite karşı etkili, bu da olası bir etki mekanizması olabilir." ifadesini kullandı.

Ancak Røttingen, ebola ve diğer bazı virüslere karşı geliştirilen ilaçların yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için etili olup olmayacağını henüz bilmediklerinin altını çizdi.

Sürecin tamamlanmasının en az üç ay sürmesi öngörülüyor.