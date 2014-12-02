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Yaşam

Norveç kedilerin enseden tutularak kaldırılmasını yasakladı

Ev hayvanı besleyenlerin daha iyi kontrol ve denetimi Gıda Maddeleri ve Hayvan Sağlığı Kontrol Dairesi tarafından sağlanacak

02 Aralık 2014 16:07

Norveç Sağlık Bakanlığı hayvan hakları konusunda yeni bir genelge yayınladı. Kurallara uymayanlara para cezaları verilecek ve haklarında dava açılabilecek. Yayınlanan genelgedeki kurallara göre köpek sahipleri köpeklerini günde en az 3 kez gezdirecek, kedi sahipleri kedilerini ensesinden tutarak kaldıramayacak.

Ev hayvanı besleyenlerin daha iyi kontrol ve denetimi Gıda Maddeleri ve Hayvan Sağlığı Kontrol Dairesi tarafından sağlanacak.

Doğan Haber Ajansında yer alan habere göre, Gıda Maddeleri ve Hayvan Sağlığı Kontrol Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Ole Fjetland: “Norveç olarak hayvan haklarını en iyi şekilde koruyan ülke olmak istiyoruz” dedi. Fjetland, kurallara uymayan hayvan sahiplerinin para cezası alabileceklerini haklarında suç duyurusunda bulunulması durumunda da dava açılabileceğini söyledi.

Genelgede yer alan kurallardan bazıları şöyle:

Kediler vurulmayacak, dövülmeyecek, ensesinden, derisinden veya kuyruğundan tutulmayacak, evde yalnız bırakılıp seyahate çıkılmayacak. Köpeklerin çok küçük alanlarda bulunması önlenecek. Bulunduğu yer köpeğin kendi büyüklüğünden daha büyük, ayağa kalkıp yatabilecek, dolaşabilecek büyüklükte olacak. Her zaman içinde su dolu bir kabı olacak, günde en az üç kez gezdirilecek.

 

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