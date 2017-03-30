Norveç İslam Konseyi'nin peçeli sözcü atamasına tepkiler var

Norveç'te İslam Konseyi adlı kuruluş peçeli bir kadını sözcü olarak atayınca tartışmaya sebep oldu.

Norveç Kültür Bakanı Linda Helleland'ın kararı kınamasına ülkedeki Müslüman milletvekilleri ve diğer İslami kuruluşlar katıldı.

Hükümetin dinlerarası diyaloğu artırma programı çerçevesinde kuruluşa 59 bin dolar yardımda bulunmasından hemen sonra alınması dikkati çekti.

Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki diyaloğu geliştirmeyi amaçladığını söyleyen İslam Konseyi, hafta sonunda 32 yaşındaki Leyla Hasic'i sözcü atamıştı.

"Atama diyaloğu zayıflatacak"

Konsey'in Genel Sekreteri Mehtab Afsar, Hasic'in en nitelikli aday olduğu için bu göreve seçildiğini söyledi.

Afsar, tepkilerle ilgili olarak "İfade özgürlüğünden kaygı duyan insanların peçeli bir kadının iş yaşamına katılmasından rahatsızlık duymaları hayret verici" dedi.

Ancak Kültür Bakanı Linda Helleland, kararın düşüncesizce alındığını öne sürerek, atamanın diyaloğu güçlendirmeyeceğini aksine zayıflatacağını söyledi.

"Müslümanlar ile Norveç toplumu arasındaki güvene sekte vuracak"

Norveç'teki Müslüman milletvekillerinden Abid Raja da kararı yorumlarken "Müslümanlar için iyi bir gün değil. Karar, Müslümanların Norveç toplumuyla arasında güven kurma çabalarına sekte vuracak" dedi.

Bazı İslami kuruluşlar da dün ortak bir bildiri yayımlayarak kararın İslam Konseyi'ne duydukları güveni sarstığını belirttiler.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bu kararın ardından bazı camiler İslam Konseyi ile ilişkilerini kesebileceklerini açıkladı.

Geçen yıl Norveç Parlamentosu'nun aldığı bir kararla okullarda yasaklanan peçe, bütün partilerin desteğiyle bu yıl içinde yürürlüğe girecek.

Bazı Avrupa ülkeleri de peçeyi yasaklamıştı.