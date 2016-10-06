Norveç hükümeti okullarda peçeyi yasaklamayı planlıyor

Norveç Eğitim Bakanı Torbjorn Roe Isaksen Alman Basın Ajansı dpa'nın gönderdiği elektronik posta iletisinde bu konuda açıklamalarda bulundu. Isaksen, "Bizim görüşümüze göre peçeli çarşaf gibi tamamen kapanma anlamına gelen giysilerin ders sırasında yeri yok, çünkü iletişimi engelliyor. Bu nedenle hükümet bu tür giysilerin çocuk yuvalarında, okullar ve üniversitelerde giyilmesine bir düzenleme getirmek istiyor“ ifadelerini kullandı.

Norveç Eğitim Bakanı, hükümetin öncelikle mevcut yasalar yoluyla tamamen kapanmanın nasıl engellenebileceğini araştıracağını da söyledi. Norveç Televizyonu NRK'nın verdiği habere göre koalisyon ortaklarından sağcı popülistler ile sosyal demokratlar bu yöndeki planları destekliyorlar.

Norveç İstatistik Dairesi'nin verilerine göre ülkenin nüfusunu oluşturan yaklaşık 5 milyon 200 bin kişiden 141 bin kadarı dinî inançlarının gereklerini yerine getiren Müslümanlar. Bu da nüfusun yaklaşık 2,7'sine denk geliyor.

Geçen cuma günü Bulgaristan parlamentsu da peçeyi yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı. Yasağa uymayanlara para cezası öngören yasa tasarısına, Türk azınlığa mensup milletvekilleri tepki göstermişti.

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