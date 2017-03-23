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15 Temmuz Darbe Girişimi

Norveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: Tepkimiz dile getirildi

"Üzücüdür ve kabul edilemez"

23 Mart 2017 01:40

NATO'da görevli dört Türk subayı ile bir askeri ataşenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Norveç'e yaptıkları sığınma başvuruları Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edilmesinden sonra Dışişleri Bakanlığı, Norveç Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

Bakanlıktan konuya dair yapılan açıklama şöyle:

Norveç’teki eski Askeri Ataşenin ve bu ülkedeki NATO eğitim merkezinde görev yapan 4 subayın Norveç’ten iltica talebinin kabul edildiğine dair basında çıkan haberler üzerine Norveç Büyükelçisi Bakanlığımıza çağrılarak tepkimiz dile getirilmiştir. 

Bir müttefik ülkenin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurtdışındaki devlet görevinden geri çağrılan şahısların Türkiye’ye dönmek yerine, bulundukları ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik imkanlarını suistimal çabalarına destek vermiş olması üzücüdür ve kabul edilemez. 

Bu husustaki girişimlerimiz devam edecektir. 

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