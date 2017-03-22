Norveç, NATO'da görevli 4 Türk subayı ve 1 askeri ataşenin sığınma başvurularını kabul etti

NATO'da görevli dört Türk subayı ile bir askeri ataşenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Norveç'e yaptıkları sığınma başvuruları Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edildi.

Milliyet'in haberine göre, karar ile birlikte sığınmacı subaylar Norveçte oturma ve çalışma hakkı kazanmış oldu.

Sığınma başvurusunda bulunan dört subay ile bir askeri ataşenin avukatı Kjell M. Brygfjeld, Norveç'e sığınma başvurusu yapan dört subay ile askeri ataşenin sığınma başvurularının kabul edildiğini doğruladı.

Sığınmacı subayların başvurularının Türkiye ile NATO müttefiki olan Norveç'te kabul edilmesini dikkat çekici olarak değerlendiren siyasi yorumcular diğer Avrupa ülkelerinin de Norveç örneğini izlemesi durumunda, son günlerde Türkiye ile gergin olan ilişkilerin daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

"15 Temmuz'la ilgimiz yok,

tutuklanmaktan korkuyoruz"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye tarafından geri dönmeleri istenen Norveç'te NATO'da görevli dört Türk subayı ile askeri ateşe daha önce VG gazetesine yaptıkları açıklamada, darbe girişimi ile ilgilerinin olmadığını söylemiş, görevlerinden el çektirildiklerini, geri dönmeleri durumunda tutuklanmaktan korktuklarını belirtmişlerdi. Aile üyelerinin de sığınma başvuruları kabul edilen NATO subayları ile ataşenin Norveç'te adresi gizli tutulan bir yerde yaşamlarını sürdürdükleri belirtiliyor.

Hükümetten tepki:

Darbecilerin iadesini istiyoruz

Biri askeri ataşe 5 Türk subayın sığınma talebinin kabul edilmesine tepki gösteren Başbakan Bayrıdmcısı Numan Kurtulmuş, "Norveç'ten darbecilerin iadesini istiyoruz" dedi.