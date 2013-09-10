Nörologlar araştırdı; vücudun en çekici ve itici bölgeleri neresi?

Cinsellik ile beyin arasındaki bağlantıyı çalışan nörologlar vücudun cinsel açıdan en az çekici kısmının ayaklar olduğunu açıkladı.

Johannesburg'daki Bangor ve Witwatersrand üniversitelerinde yürütülen araştırmada, cinsel çekicilik bakımından vücudun 41 bölgesinin değerlendirildiği, ayakların ise hazırlanan listede en düşük puanı aldığı açıklandı. Çekicilik açısından ayakları diz kapakları takip ediyor.

Araştırmanın sonucu ayakların cinsel açıdan önemli bir çekim bölgesi olduğuna yönelik inancı da sarsmış oldu. Araştırmanın sonuçları Nöroloji dergisi Cortex'te yayımlandı.

Araştırma sonuçları erkeklerin bacakların arka kısımlarını ve elleri çekici bulduklarını da ortaya koydu. Araştırma ayrıca erkeklerinde de sanılanın aksine, vucutlarında kadınlarınkiler kadar çok sayıda erojen bölge bulunduğu ifade edildi. Konu ile ilgil olarak Bangor Üniversitesinden Oliver Turnbull, "bir çok insan kadınların vücudunun erojen bölge ile dolu olduğunu, erkeklerin ise tek bir erojen bölgesi olduğunu düşünüyor" dedi.

Kadın vücudunun erotik bölgeleri

Kadınların ağızları ve dudakları en erotik vücut bölgesi seçildi. Araştırmacılar bu bölgenin 10 üzerinden 7.9 erotik bulunduğunu ortaya koydu.

Ense kokü erotiklik seviyesinde 7.5 puan aldı.

Göğüs ve meme uçları 7.3 puan ile üçüncü oldu.

Kalçalar ancak 4.5 puan alabildi.

Basenler 3.5 puan aldı.

Ayaklar ise sadece 1 puan alabildi.

Erkek vücudunun erotik bölgeleri

Erkek vücudunda en erotik bölge 7 puan ile ağız ve dudaklar seçildi.

Kasıklar 5.8 puan ile ikinci oldu.

Ense kökü 5.6 puan aldı.

Erkeklerin meme uçları 4.8 puan aldı.

Bel ise 208 puan aldı.

Erkek vücudunda en az çekici buluan bölge ise 1 puan ile ön kol oldu.



(Observer)