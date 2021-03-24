Nöroblastom hastası 7 yaşındaki Melisa, "sağlık kurul raporundaki eksiklik" gerekçesiyle ilacının ikinci dozunu alamadı

Sinir sisteminden kaynaklanan bir kanser tümörü olan nöroblastom hastalığının 4. evresinde kullanılan kanser ilacını SGK, ödeme listesinde olmadığı için karşılamıyor. İthal ilacın her kutusu 10 bin Euro. Tedavideki her küre ise 4 kutu ilaç gerekiyor. İlk kürünü mahkeme kararıyla alan, ancak ikinci kür için başvurusu reddedilen 7 yaşındaki Melisa Timacin, yardım bekliyor.

Sözcü’den Hande Zeyrek’in haberine göre,SGK'nın ödemediği ilaç için çok sayıda aile yargı yoluna başvurarak ilacın dava sonucu beklenmeksizin alınması yönünde verilen tedbir kararıyla ilaçları getiriyordu. Ancak daha önce ilaçlar için tedbir kararı veren mahkemelerden son üç hasta için ret kararı çıkması aileleri ümitsizliğe sürükledi. 7 yaşındaki Melisa Timacin’in başvurusuna mahkeme sağlık kurul raporundaki eksiklikleri gerekçe gösterdi. Küçük kızın bu ilacı almasının hayati olduğunu raporlarıyla mahkemeye sunduklarını anlatan Avukat Ali Samsum hukuki süreçle ilgili şöyle konuştu:

“Anayasa Mahkemesi'ne 3 çocuğumuz için Ocak ayında başvuru yaptık. 48 gün geçmişki karar yok. Beklerken çocukların tedavisi yarıda kalıyor. Bu yaşam hakkı ihlalidir.”

İlaç bekleyen çocuklardan biri olan 7 yaşındaki Melisa Timacin'in annesi Şerife Delibaş (32) İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi devam eden kızı için ilacın kızı için hayati önem taşıdığını söyledi. Yaşadıkları süreci ise şöyle anlattı: “Melisa'ya 5.5 yaşında bu teşhis konuldu. İkinci kür için mahkeme tedbir kararı kaldırdığı için ilaçları alamadık. Her anne gibi kızımın yaşamasını istiyorum.”