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Yaşam

'Normal doğum ısrarı eşimin ölümüne neden oldu'

40 yaşındaki Şükrüye Tuğ'un sancıları tutunca Başakşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

31 Temmuz 2012 23:42

İstanbul Zeytinburnu Semiha Şakir Doğumevi'nde doğum sırasında rahatsızlanan 40 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Aile, Şükrüye Tuğ'un ölümüne doktorun normal doğumda ısrarının neden olduğunu ileri sürüyor.

40 yaşındaki Şükrüye Tuğ'un sancıları tutunca Başakşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada bebeğin anne karnında zehirlendiği söylendi, Halkalı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu hastaneden de yer olmadığı gerekçesiyle Zeytinburnu Semiha Şakir Doğumevi'ne sevk gerçekleşti. Şükrüye Tuğ, burada anne ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu söylenerek dün saat 22.00 sıralarında doğuma alındı. Her şeyin normal olduğunu düşündüklerini söyleyen Tuğ'un görümcesi Zeynep Tuğ yaşadıklarını şöyle anlattı: 
 
"Hastamız buraya sevk edildiğinde bebeğin anne karnında zehirlendiği söylenmişti. Burada annenin ve bebeğin sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve normal doğumun gerçekleştirileceğini söylediler. Dün saat 22.00 sıralarında normal doğuma alındı.
 
Söylendiğine göre anne orada iki defa bayılıyor. Yüksek tansiyonu varmış. Buna rağmen normal doğumda ısrar ediyorlar. Üçüncü kez bayıldığında anneyi mecburen sezeryana alıyorlar.
 
Ameliyat bittiğinde yoğun bakıma alıyorlar ve bugün sabah saatlerinde bize öldüğünü söylediler. Bebek bayılma esnasında anne karnında oksijensiz kaldığı için yoğun bakıma alınıyor. Şuan halen yoğun bakımda."
 
Ameliyat boyunca annenin sürekli kanaması olduğunu ve kendilerinden kan istendiğini belirten Zeynep Tuğ, "Saatlerce kan aradık. En son kan bulundu. Kan bulunduktan sonra ameliyattan çıkartıldı, kanamanın durdurulduğu söylendi. Yoğun bakıma alındı yoğun bakımda 1 saat durduktan sonra anne hayatını kaybetti. Olayın içeriğini tam net olarak bilmiyoruz. Hukuki süreç başladı. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İncelemeler yapılacak gereken yapılacak. Sezeryan başta yapılabilirdi. Biz öyle düşünüyoruz. Baştan itibaren sezeryana alınabilseydi böyle olmayabilirdi" şeklinde konuştu.
 
 

'Bize açıklama yapılmadı, şikayetçi oldum'

 
 
Savcılığa suç duyurusunda bulunan Şükrüye Tuğ'un eşi Ziya Tuğ, "Normal doğum olacağı ve hiçbir problem olmadığı söylendi. Başbakanımız sezeryana karşı olduğunu söylemişti. Ama işte sezaryen olmadığı için eşimi kaybettim. Bebeğim yoğun bakımda. Onun da hayati tehlikesi var. Ben gereken mercilere dilekçemi verdim. Şikayette bulundum. Ben kimseyi suçlamıyorum. Ama kusuru olanlar bulunsun, bunu istiyorum" dedi.
 
Savcılığın başlattığı soruşturma nedeniyle Tuğ'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada Tuğ'un hastane önünde bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis, hastane önünde taşkınlık yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. 
 

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