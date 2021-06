Nomadland'in yapım sürecine odaklanan kısa belgesel yayınlandı

Chloé Zhao'nun bu senenin ödül sezonuna damgasını vuran filmi Nomadland'in yapım sürecine odaklanan See You Down the Road isimli kısa bir belgesel yayınlandı.

93. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film ödülüne aday gösterilen Nomadland, Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri, Altın Küre Ödülleri ve BAFTA Ödülleri'nde bu kategorinin kazananı oldu.

Beğeniyle karşılanan filmin yapım sürecine odaklanan See You Down the Road isimli bir belgesel yayınlandı.

Searchlight Pictures'ın YouTube kanalı üzerinden paylaşılan 22 dakikalık belgesel, göçebe topluluğunun ruhunu, yas tutmayı, kaybetmeyi ve yaşanan tüm kayıplara rağmen hayatın vurduğu darbelerin açtığı yaraları yola çıkarak iyileştirebilmeyi güçlü bir şekilde anlatan filmin yapım sürecini mercek altına alıyor. Film, etkileyici hikâyesinin yanı sıra güçlü sinematografisiyle de öne çıkıyor.