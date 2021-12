Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'in kadrosuna Robert Downey Jr. ve Matt Damon eklendi

İngiliz yönetmen Christopher Nolan’ın yeni filmi “Oppenheimer”ın kadrosuna Robert Downey Jr. ve Matt Damon katıldı. Damon, Nolan ile “Interstellar” filminde birlikte çalışırken, “Oppenheimer”, Downey Jr’ın yönetmenle yapacağı ilk işbirliği olacak.

Filmde İngiliz aktör Cillian Murphy, atom bombasının mucidi J. Robert Oppenheimer’ı, Emily Blunt ise eşi Katherine Vissering Oppenheimer’ı canlandıracak. Downey Jr ve Damon'ın hangi rollerde yer alacağı bilinmiyor.

Universal, Oppenheimer'ı, izleyiciyi, dünyayı kurtarmak için dünyayı yok etmeyi göze alması gereken esrarengiz bir adamın paradoksuna tanıklık eden destansı bir gerilim filmi olarak tanımlıyor.

Çekimlerine 2022’nin başında başlanacak film, 21 Temmuz 2023’te vizyona girecek. Film, sadece sinemalarda gösterilecek.

Yeni filmi için Universal ile anlaşan Nolan, filmin senaryosunu da yazıyor. Nolan, senaryosu 2005 tarihli "American Prometheus: The Triump and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" kitabından uyarlıyor.

Christopher Nolan, son olarak geçen yıl gösterime giren "Tenet" filmini yapmıştı.