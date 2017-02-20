Nokia'nın yeni bir tasarıma kavuşturduğu 3310'un fiyatı ne kadar olacak?

Nokia'nın 'yeni' telefonu 3310'a dair detaylar netleşmeye başladı. Android işletim sistemine sahip olacak telefonun giriş segment akıllı telefon özellikleriyle gelmesi bekleniyor. En merak edilen konu ise yeni 3310'un fiyatı oldu. Şirkete yakın isimler, satış etiketi için ilk bilgiyi verdi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, HMD Global bünyesi altında yeniden telefon, önümüzdeki hafta İspanya'da düzenlenecek olan MWC 2017 Fuarı'nda resmen tanıtılacak.



Yeni Nokia 3310'un detayları sır gibi saklı tutuluyor. Fakat bazı sızıntı bilgiler telefonun nasıl olacağı hakkında bazı bilgiler veriyor.

Android işletim sistemine sahip olacak telefonun tasarımının yine klasik 3310 ile aynı çizgiler taşıyacağı öngörülüyor. Hafızalarda sağlam yapısıyla kazınan 3310'un, yeni modelde de aynı şekilde sağlam ve dayanıklı olacağı ifade ediliyor.



75 ila 150 dolar arasında olacak

En merak edilen konulardan bir tanesi de yeni 3310'un satış fiyatı. Telefonun 75 ila 150 dolar arasında bir satış etiketine sahip olacağı öngörülüyor. Bu fiyat aralığı, telefonun teknik özelliklerinin giriş segment seviyesinde, yani düşük olacağını gösteriyor. Telefonla alakalı detaylı bilgileri önümüzdeki hafta fuarda tanıtıldıktan sonra öğrenmiş olacağız.