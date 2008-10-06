Nokia'nın iPhone'a cevabı rötarlı gelecek

Nokia'nın son bombası yolda!

Nokia'nın uzun süre dedikodusu yapılan dokunmatik iPhone rakibi 5800 XpressMusic geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurulmuştu. Telefonun piyasaya çıkış tarihi olarak ise 2008 yılının sonu işaret edilmişti.Eğer sevdiklerinize (ya da kendinize) yılbaşı hediyesi olarak 5800'ı hediye etmek gibi bir niyetiniz varsa, şimdiden farklı bir hediye arayışına girebilirsiniz. Zira son gelen haberlere göre 5800, belirtilen tarihte sadece 7 ülkede kullanıcıları ile buluşacak. Bu ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Tayvan, Hindistan, Endonezya, Rusya ve İspanya. Bu 7 ülkenin dışında kalan ülkeler ise, telefona sahip olmak için 2009 yılını beklemek zorunda kalacak.