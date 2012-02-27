Nokia'dan 41 megapixel kameralı telefon

T24 - İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenmekte olan Dünya Mobil Telefon Kongresi'nde, Nokia'nın tanıttığı 41 megapixel kameralı cep telefonu 808 PureView, mobil telefon teknolojisindeki ilerlemenin boyutlarını gözler önüne serdi.

Teknoloji sitesi "mashable.com"da yer alan habere göre, hayalkırıklığı yaratan "Symbian" işletim sisteminin amiral gemisi niteliğindeki cihaz, Carl Zeiss optik lensleri ve Nokia'nın geliştirdiği "over-sampling" teknolojisini bir araya getiriyor.

Nokia'nın daha sonra çıkaracağı aşırı yüksek megapixel kameralı telefonlarda kullanacağı PureView teknolojisiyle üretilen 808 PureView, ayrıca "çok canlı, temiz ve 140 desibele kadar ses kaydetmeye" olanak sağlayan Rich Recording adlı bir özelliğe sahip bulunuyor.

Tek çekirdekli 1,3 GHz işlemciye sahip 4 inç genişliğinde 360x640 pixel ekrana, 512 MB RAM ve 16 GB hafızaya sahip cihaz, Mayıs'ta piyasaya çıkacak ve 450 avroya satılacak.