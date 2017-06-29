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Bilim / Teknoloji

Nokia 3310'un Türkiye satış fiyatı belli oldu

Nokia 3310, Temmuz ayından itibaren Türkiye'de de satışta olacak

29 Haziran 2017 14:33

MWC 2017'de tanıtılan Nokia 3310 için bekleyiş sona erdi. Yeni Nokia 3310'un Türkiye'de satışa çıkacağı tarih ve fiyatı belli oldu. 

Bugüne kadar 126 milyon adet satmış efsanevi Nokia 3310 modelinin yenilenen sürümü, benzer tasarım anlayışı ve özelliklerle Nokia-HMD CEO'su Arto Nummela tarafından Barcelona'da gerçekleştirilen Mobile World Congress'de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtılmıştı. 

Nokia 3310’un ülkemizde satışa çıkacağı tarih ve fiyatı sonunda resmiyet kazandı.

Yapılan açıklamaya göre yeni Nokia 3310 modeli Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak. 

İngiltere'de 65 dolardan piyasaya sürülen Nokia 3310’un Türkiye satış fiyatı ise 549 lira olarak belirlendi. 

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