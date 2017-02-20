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Bilim / Teknoloji

Nokia 3310 geri dönüyor

Ürünün bu ay sonunda tanıtılması bekleniyor

20 Şubat 2017 01:04

2000'li yılların başında büyük ilgi gören ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan efsane Nokia 3310 modeli geri dönüyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Nokia’nın bu ay sonunda gerçekleştirilecek Dünya Mobil Kongresi’nde yeni ürünü New Nokia 3310’u tanıtması bekleniyor. 

Nokia’nın yeni modelinin tasarımının eski Nokia 3310’u andırması bekleniyor fakat şimdiye kadar yeni bir görsel veya teknik özellikler konusunda detaylar kesinleşmiş değil.

Beklentilerin başında akıllı telefon üzerinde Android 7.0 işletim sisteminin kullanılması geliyor. Yeni akıllı telefon Nokia isim hakkını alan HMD Global firması tarafından tanıtılacak olan yeni 3310'un eski başarısını yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu.

Nokia’nın Microsoft ile yaptığı anlaşma sonrasında 5 yıl kendi markalı ürünlerini çıkarmayacağını biliniyordu. Bu süre geçen yıl bitmesi ile firma yeniden çalışmalara başladı. 

 

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