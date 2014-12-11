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Kültür-Sanat

'Noel'de 12 Harry Potter hikayesi' iddiası asılsız çıktı

Harry Potter serüveninin devam ettiği Pottermore'da 12 yeni öykünün yayınlanacağı iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı

11 Aralık 2014 17:41

Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling'in, Noel öncesinde kitaptaki karakterlerin hikayelerini anlatan 12 yeni öykü yayınlayacağı iddia edilmişti. Ancak Harry Potter hayranlarını oldukça heyecanlandıran ve dünyadaki pek çok haber sitesinde yer alan bu iddia, ne yazık ki asılsız çıktı.

J. K. Rowling'in yazdığı yeni öykülerin, Pottermore isimli internetsitesinde yayınlanacağı iddiası tüm Potterkafaları heyecanlandırmıştı.

Radikal'de yer alan habere göre, Pottermore'un Facebook hesabından yayınlanan mesajda, "Noel boyunca yeni iksirler ve büyülerden oluşacak bir set yayınlayacağımız doğru. Öte yandan, Noel öncesindeki günlerde 12 yeni hikayenin yayınlanacağı konusundaki haberler ne yazık ki gerçek değil. Hayranlarımızı hayal kırıklığına uğratmak istemezdik ama, Pottermore bile bu kadar cömert olamaz" açıklaması yapıldı.

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