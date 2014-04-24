Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling'in son kitabı dizi oluyor

Harry Potter serisinin İngiliz yazarı J.K. Rowling’in bu kez yetişkinler için yazdığı 'The Casual Vacancy' (Boş Koltuk) romanı, HBO ve BBC kanalları tarafından bir televizyon dizisine dönüştürülüyor. 3 saatlik mini-dizi olarak ekrana gelecek dizinin senaryosunu Sarah Phelps yazdı, yönetmen koltuğunda ise Jonny Campbell oturacak.

Guardian’da yer alan habere göre, dizinin çekimleri bu yaz başlayacak. 2012’de yayımlanan romanını, bir İngiliz köyünde yapılan yerel seçimin ortaya çıkardığı rekabet ve bu köydeki sırlar üzerine kuran Rowling kitabında; yoksulluk, uyuşturucu bağımlılığı ve bireylerin kendilerine zarar vermesi gibi konulara değiniyor.

BBC, Rowling’in çoksatar kitabının televizyona uyarlanacağının duyurusunu 2012 yılında yapmıştı. Çekimlerine bu yıl içinde başlanacak dizinin oyuncu kadrosu ise belli değil.