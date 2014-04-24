T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling'in son kitabı dizi oluyor

Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling’in son kitabı 'Boş Koltuk' televizyon dizisi oluyor

24 Nisan 2014 20:44

Harry Potter serisinin İngiliz yazarı J.K. Rowling’in bu kez yetişkinler için yazdığı 'The Casual Vacancy' (Boş Koltuk) romanı, HBO ve BBC kanalları tarafından bir televizyon dizisine dönüştürülüyor. 3 saatlik mini-dizi olarak ekrana gelecek dizinin senaryosunu Sarah Phelps yazdı, yönetmen koltuğunda ise Jonny Campbell oturacak.

Guardian’da yer alan habere göre, dizinin çekimleri bu yaz başlayacak.  2012’de yayımlanan romanını, bir İngiliz köyünde yapılan yerel seçimin ortaya çıkardığı rekabet ve bu köydeki sırlar üzerine kuran Rowling kitabında; yoksulluk, uyuşturucu bağımlılığı ve bireylerin kendilerine zarar vermesi gibi konulara değiniyor.

BBC, Rowling’in çoksatar kitabının televizyona uyarlanacağının duyurusunu 2012 yılında yapmıştı. Çekimlerine bu yıl içinde başlanacak dizinin oyuncu kadrosu ise belli değil.

 

ETİKETLER

Harry PotterİngilizyazarJK Rowlingboş koltukbbc

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24