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Kültür-Sanat

Noel Gallagher Gruptan ayrıldı!

Oasis’in gitaristi Noel Gallagher, kardeşi Liam Gallagher’le kavga ettikten sonra gruptan ayrıldı.

31 Ağustos 2009 03:00

İngiliz rock grubu Oasis’in gitaristi Noel Gallagher’in, kardeşi Liam Gallagher’le kavga ettikten sonra gruptan ayrıldığı bildirildi.

Kardeşiyle birlikte grubun kurucusu olan Noel Gallagher, grubun internet sitesinde dün gece yayımladığı açıklamada, "dün akşam gruptan ayrıldığını üzüntü ve büyük bir rahatlamayla bildirdiğini" ifade ederek, "İnsanlar istediklerini yazacak ve söyleyecek, ancak artık Liam’la bir gün bile çalışamam" dedi. Grubun Paris’in banliyösündeki bir rock festivalinde vereceği konser ile Almanya ve Milano’da vereceği konserlerin iptal edildiği kaydedildi. Festivalin direktörü François Missonnier, nedeni bilinmeyen bir sebeple iki kardeşin kavga ettiğini, Noel’in festivali terk ettiğini, kimsenin Noel’i geri dönmeye ikne etmeyi başaramadığını belirtti.

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