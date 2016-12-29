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Yaşam

Noel Baba'nın başına silah dayadılar

Alperen Ocakları'nın Noel protestosu eylemleri bu yıl da devam etti

29 Aralık 2016 14:04

Nazilli'de Alperen Ocakları üyesi bir grup genç, Belediye Meydanı'nda ilginç bir eyleme imza attı. Hristiyan alemi için önemli sayılan Noel'in Türkiye'de de kutlanmasına tepki gösteren efeler, meydana getirdikleri Noel Baba'nın başına sila dayadı ve darp etti. Vatandaşların şaşkın bakışları altında gerçekleşen eylem, efelerin zeybek oynamasıyla sona erdi.

DHA'nın haberine göre, Noel kutlamalarına tepki göstermek amacıyla bu tür bir eylem düzenlediklerini ifade eden Alperen Ocakları Aydın İl Başkanı Burak Yaşar, "Amacımız insanların biraz daha özüne dönmesi. Bizler bin yıldır İslam'ın sancaktarlığını yapmakta olan müslüman Türk milletiyiz. Hristiyanların adetlerine gösterilen hassasiyeti, mesela esnaflarımız Noel günlerinde dükkanlarını süslerken gerek Hıdırellez olsun, gerek Nevruzkutlamaları olsun, gerekse de bizim dini, milli bayramlarımız da göremiyoruz. Tamamen Hristiyan adetlerince Noel kutlanmasının karşısında olduğumuzu, bizim kendi manevi olarak, milli olarak bayramlarımızın nasıl kutlanması gerektiğini hatırlatmak amaçlı böyle bir organizasyon düzenledik." diye konuştu.

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Noel Bababaşına silah dayadılarAlperen Ocakları

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