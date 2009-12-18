Noel Baba da rejim yapacak

T24 - Yapılan bir araştırma Noel Baba'nın koca göbeğiyle kötü örnek olduğunu ve artık bisiklete binip rejim yapması gerektiğini ortaya koydu.





Prestijli tıp dergisi British Medical Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, koca göbeği ve sürekli kızakla seyahat etmesiyle Noel Baba sağlık açısından kötü örnek oluyor ve rejim yapması, yaya gitmesi veya bisiklete binmesi gerekiyor.



Avustralyalı halk sağlığı doktoru Nathan Grills, Noel Baba'nın sevildiği ülkeler ile çocuklarda obezite oranının yüksek olduğu ülkeler arasında "epidemiolojik açıdan" bir ilişki bulunduğunu savunarak, Noel Baba'nın imajı, "obezite iyi huy ve neşeli olmakla eş anlamlı" mesajı verse de bunun çocuklarda obezitenin nedeni olduğunu söylemek için erken sayılacağını belirtti.



Bazı ülkelerde "bel çevresi ve aile obezitesi için kötü bir alışkanlık olan" Noel Baba'ya pasta ve brendi bırakma geleneğine dikkati çeken Dr. Grills, makalesinde, "Aslında, Noel Baba'yı havuç ve kerevizleri geyiklerle paylaşmaya özendirmeli" dedi.



Bazı kartpostallarda Noel Baba'nın hala pipo içerken resmedildiğini belirten Grills, 12 yaşında bir çocuğun, "Tüttürüyor, en az 99 yaşında olmalı ve hala akciğer kanserinden ölmemiş" şeklindeki düşünme şeklinin tahmin edilebileceğine işaret etti.



NOEL BABA NE KASK TAKIYOR NE KEMER

Makalede, Noel Baba'nın bazı tehlikeli aktivitelerden ve özellikle kızağıyla Dünya'nın çevresinde seyahat ederken kemerini bağlamaması ve kask takmaması yüzünden ağır şekilde eleştirilebileceği belirtilerek, salgın hastalık döneminde, sokaklara ve alışveriş merkezlerine dadanan dublörleri aracılığıyla domuz gribine yakalanma veya hastalığı bulaştırma riskinin gerçek olduğu kaydedildi.



Dr. Grills, Noel Baba'nın potansiyel bir enfeksiyonlu hastalık taşıyıcısı olduğunu ve bir araştırmaya göre de üzerlerine ortalama 10 kez aksırılıp öksürüldüğünü belirtti.



Avustralyalı doktor, Noel Baba olarak çalışanların sağlık kontrolünden geçirilmemesine hayret ettiğini ve her fırsatta burnu akan, sümüklü çocukları kucaklarına aldıklarını, onlara sarıldıklarına dikkati çekti.



Dr. Grills, sağlık için kötü örnek olan klasik Noel Baba yerine, 24 Aralık'taki zorlu görevine hazırlanmak için spor yapan ince görünümlü bir Noel Baba önerdi.