Nobelli yazar Nadine Gordimer yaşamını yitirdi

Nobel edebiyat ödülü sahibi Güney Afrikalı yazar Nadine Gordimer, yaşamını yitirdi.

Yazarın ailesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü yazarın evinde uyurken öldüğü belirtildi.



Man Booker Ödülü'nü 1974'de, Nobel Edebiyat Ödülü'nü de 1991'de kazanan Gordimer, Güney Afrika'daki Apartheid rejiminin karşısında durmuştur.



Çok sayıda makale, deneme ve söylev kaleme alan ve eserlerin birçok dile çevrilen ünlü yazarın eserleri arasında "Başka Dünyalar", "Yaşamaya Bak", "Oğlumun Öyküsü" ve "July'ın İnsanları", "Evdeki Silah", "Kimi Güzelliklere Doğar" ve "Yanımda Kimse Yok" bulunuyor.