Öcalan'ın Nobel adaylığı tartışması

Nobel Enstitüsü “Abdullah Öcalan'ın 2014 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi için yapılan başvurunun kabul edildiği" yönündeki haberlere ilişkin olarak yaptığı açıklamada "bize herkes başvuruda bulunabilir ve birisini aday gösterebilir ama gerek başvuruda bulunan, kişi veya kuruluşa, gerekse aday gösterilen kişiye aday listesine alındığına dair bilgi verilmez" dedi. Abdullah Öcalan adına başvuruda bulunan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Parlamentosu üyesi Heval Kwestani, Nobel Enstitüsü tarafından kendisine gönderilen kabul mektubunu yayınladı.

Merkezi Norveç'te bulunan Nobel Enstitüsü adaylık bölümünden DHA'ya yapılan açıklamada "İstanbul'dan birisi bize telefon edip, Abdullah Öcalan'ın neden aday gösterildiğini sordu. Söz konusu şahsa da bizim böyle bir konuda bilgi vermemizin mümkün olmadığını söyledik. Yani bize herkes başvuruda bulunabilir ve birisini aday gösterebilir ama gerek başvuruda bulunan, kişi veya kuruluşa, gerekse aday gösterilen kişiye aday listesine alındığına dair bilgi verilmez. Böyle bir şey sadece tarihi bir araştırma yapılması durumunda mümkün olur. Abdullah Öcalan'ın aday gösterildiği veya listeye alındığı konusunda tek bir kelime bile söyleyemeyiz. Aday gösterilen ve aday listesine kabul edilen kişilerle ilgili bilgiler en erken 50 yıl sonra açıklanır. Bunlar arasında sadece kazananların bilgileri kazandıkları açıklandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılır. Birileri Abdullah Öcalan'ın adaylığı kabul edildi diye haber yaptı ise kesin uydurmadır çünkü bu konuda bir yerden bilgi alması mümkün değil" denildi.

Başvurunun kabul edildiği iddiası

Öcalan adına Kuzey Irak Bölgesel Kürt Parlamentosu üyesi Heval Kwestani’nin yaptığı Nobel Barış Ödülü adaylık başvurusunun kabul edildiği öne sürülmüştü. İddiaya göre, 18 Temmuz 2013’te Öcalan'ın adaylığı için Norveç Nobel Komitesi'ne başvuran Kwestani, birkaç gün önce komitesi tarafından başvurunun kabul edildiğine dair yanıt aldığını söylemişti.

'Nobel'in kabul mektubu'

Abdullah Öcalan adına Nobel Barış Ödülü başvurusu yapan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Parlamentosu üyesi Heval Kwestani, başvurusunun ardından Nobel Enstitüsü tarafından kendisine gönderilen kabul mektubunu yayınladı.

kürdistan24.org sitesinde yer alan haberde "Sterk Tv'ye kouşan Nobel Enstitüsü yetkililerinin Doğan Haber Ajansı'na açıklamada bulunmadıklarını belirttikleri" ifadesi yer aldı.

Nobel Barış Ödülü'ne adaylık süreci

2014 Nobel Barış Ödülü için toplam 231 kişi ve 47 örgüt aday gösterilmişti. Nobel ödülleri tarihinde şimdiye kadarki en yüksek aday sayısına ulaşıldığı aday gösterme süreci, 1 Şubat'ta sona ermişti. 2014

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, 11 Ekim'de açıklanacak. Nobel Barış Ödülü'nü geçen yıl Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) almıştı.

Norveç Nobel Komitesi tarafından belirlenen kriterlere sahip herkes, Nobel Barış Ödülü için aday gösterebiliyor. Ödüle aday gösterilenler ve kimler tarafından aday gösterildikleri ancak 50 yıl sonra açıklanabiliyor.

Nobel Vakfı'na göre sadece aşağıda sıralananlar, Barış Ödülü için aday gösterebiliyor:

1. Parlamento ve hükümet üyeleri,

2. Uluslararası mahkeme üyeleri,

3. Üniversite rektörleri; sosyal bilimler, tarih, felsefe, hukuk ve teoloji bölümleri profesörleri; barış araştırma ve dış politika enstitüleri direktörleri,

4. Nobel Barış ödülü sahipleri,

5. Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen örgütlerin kurul üyeleri,

6. Norveç Nobel Komitesi'nin hali hazırdaki ve eski üyeleri,

7. Norveç Nobel Komitesi'nin eski danışmanları Norveç Nobel Komitesi, Norveç parlamentosu tarafından atanan beş kişiden oluşuyor.

