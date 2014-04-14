Kuzey Iraklı parlamenterin Nobel adayı Öcalan

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Parlamentosu üyesi Heval Kwestani’nin Abdullah Öcalan adına Nobel Barış Ödülü için adaylık başvurusu yaptığı ve başvurunun kabul edildiği öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 18 Temmuz 2013’te Öcalan'ın 2014 Nobel barış ödülü adaylığı için Norveç Nobel Komitesi'ne başvuran Kwestani, birkaç gün önce komitesi tarafından başvurunun kabul edildiğine dair yanıt aldığını söyledi. Nobel Barış Ödülü'nü geçen yıl Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) almıştı.

Nobel Enstitüsü iddiayı yalanladı

Türkiye'de bazı medya kuruluşlarında tutuklu PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 2014 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği ve adaylık başvurusunun kabul edildiği şeklindeki haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

Merkezi Norveç'te bulunan Nobel Enstitüsü'nden DHA'ya yapılan açıklamada tutuklu PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 2014 Nobel barış ödülüne aday gösterildiği yolunda çıkan haberler yalanlanarak, adaylar konusunda ne adayın kendisine, ne de aday gösteren kişi ve kuruluşlara bilgi verilmediği bildirildi.

2014 Nobel Barış Ödülü için toplam 231 kişi ve 47 örgüt aday gösterilmişti. Nobel ödülleri tarihinde şimdiye kadarki en yüksek aday sayısına ulaşıldığı aday gösterme süreci, 1 Şubat'ta sona ermişti. 2014 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, 11 Ekim'de açıklanacak.

Nobel Barış Ödülü'ne adaylık süreci

Norveç Nobel Komitesi tarafından belirlenen kriterlere sahip herkes, Nobel Barış Ödülü için aday gösterebiliyor. Ödüle aday gösterilenler ve kimler tarafından aday gösterildikleri ancak 50 yıl sonra açıklanabiliyor.

Nobel Vakfı'na göre sadece aşağıda sıralananlar, Barış Ödülü için aday gösterebiliyor:

1. Parlamento ve hükümet üyeleri,

2. Uluslararası mahkeme üyeleri,

3. Üniversite rektörleri; sosyal bilimler, tarih, felsefe, hukuk ve teoloji bölümleri profesörleri; barış araştırma ve dış politika enstitüleri direktörleri,

4. Nobel Barış ödülü sahipleri,

5. Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen örgütlerin kurul üyeleri,

6. Norveç Nobel Komitesi'nin hali hazırdaki ve eski üyeleri,

7. Norveç Nobel Komitesi'nin eski danışmanları

Norveç Nobel Komitesi, Norveç parlamentosu tarafından atanan beş kişiden oluşuyor.