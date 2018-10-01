Nobel Tıp Ödülü kanser çalışmalarına gitti

Nobel Tıp Ödülü, bu yıl kanser alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo arasında paylaştırıldı. Bilim insanları 1 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.

İsveç Nobel Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "James Allison and Tasuku Honjo, bağışıklık sisteminin frenlenmesine yönelik farklı stratejilerin kanser tedavisinde nasıl kullanılabileceğini gösterdi" dendi.

Her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan kanserin, insanlığın en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu yılın Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları bağışıklık sistemimizin kanserli hücrelerle savaşma kabiliyetini uyararak kanser tedavisinde yepyeni bir ilke ortaya koydu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Tasuku Honjo kimdir?

1942 yılında Japonya'nın Kyoto şehrinde doğan Tasuku Honjo, 1992'de bağışılık hücrelerinde PD-1 adını verdiği bir proteinin bir tür fren işlevi gördüğünü keşfetti. Söz konusu keşifte hareketle ilgili proteini bastırarak bağışık hücrelerini kanserli hücrelere karşı harekete geçirmeye yönelik terapiler geliştirildi.

James P. Allison kimdir?

1948 yılında ABD'nin Houston şehrinde doğan James P. Allison ise bağışıklık hücrelerinin çalışmasına ket vuran CTLA-4 adlı bir başka proteinin varlığını keşfederek, bağışıklık sistemini kanser hücreleriyle savaşmaya teşvik edecek terapi yöntemleri geliştirilmesinin yolunu açtı.

Nobel ödülleri, dinamidin mucidi, iş adamı Alfred Nobel'in vasiyetiyle 1901'den beri veriliyor. İsveç Nobel Vakfı, önce Fizyoloji ya da Tıp ödülünün sahibini açıklıyor.