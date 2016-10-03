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Bilim / Teknoloji

Nobel Tıp Ödülü, Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi'ye verildi

Hücre biyoloğu Yoshinori Ohsumi insan hücrelerinin küçülmesi ve geri dönüşümü üzerine araştırmalar yapıyor

03 Ekim 2016 16:48

Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi'ye verildi. Ohsumi hücre bileşenlerine yaptığı katkılar nedeniyle 2016 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

8 milyon İsveç kronu ödülünü almaya da hak kazanan Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi için Karolinska Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Ohsumi, insan hücrelerinin yenilenmesi sürecini anlamamızda yeni bir yol açılmasına öncülük etti" denildi. 

Hücre biyoloğu Yoshinori Ohsumi insan hücrelerinin küçülmesi ve geri dönüşümü üzerine araştırmalar yapıyor.

İsveç ve Norveç'teki Nobel Komitesi her yıl düzenli olarak ilk önce Nobel Tıp Ödülü'nün sahibini duyuruyor.

Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan adaylar ayrıca 1 milyon dolar parayla da ödüllendiriliyor.

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Nobel Tıp ÖdülüJapon Bilim İnsanıYoshinori Ohsumiverildi

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