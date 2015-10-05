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Yaşam
Deutsche Welle

Nobel Tıp Ödülü açıklandı

Nobel Komitesi tarafından açıklanan ilk ödül, Nobel Tıp Ödülü oldu. Ödüle İrlandalı William Campbell, Japon Satoshi Omura ile Çinli Youyou Tu layık görüldü.

05 Ekim 2015 16:26


Nobel Ödül Komitesi, Tıp dalındaki ödülü belirlerken William Campbell ve Satoshi Omura'nın milyonlarca kişiyi etkileyen nehir körlüğüne karşı geliştirdikleri ilacı dikkate aldı. Nehir körlügü mikroskobik boyutlarda bir kurtçuk taşıyan bir çeşit karasineğin ısırması ile bulaşıyor.

Ödülü paylaşan üçüncü araştırmacı Çinli Youyou Tu da sıtmaya karşı geliştirdiği yeni tedavi yöntemiyle adını duyurdu.

2015 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta içinde duyuruluyor. Yarın fizik, çarşamba günü kimya, merakla beklenen barış ödülünün sahibi ise cuma günü açıklanacak.

Haftaya pazartesi günü ekonomi ödülünün sahibi belli olacak. Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine sunulacak.

Nobel tıp ödülüne geçen yıl beyin araştırmacıları ABD'li John O'Keefe ile Norveçli araştırmacı çift May-Britt ve Edvard Moser layık görülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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