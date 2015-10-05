Nobel Tıp Ödülü açıklandı



Nobel Ödül Komitesi, Tıp dalındaki ödülü belirlerken William Campbell ve Satoshi Omura'nın milyonlarca kişiyi etkileyen nehir körlüğüne karşı geliştirdikleri ilacı dikkate aldı. Nehir körlügü mikroskobik boyutlarda bir kurtçuk taşıyan bir çeşit karasineğin ısırması ile bulaşıyor.

Ödülü paylaşan üçüncü araştırmacı Çinli Youyou Tu da sıtmaya karşı geliştirdiği yeni tedavi yöntemiyle adını duyurdu.

2015 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta içinde duyuruluyor. Yarın fizik, çarşamba günü kimya, merakla beklenen barış ödülünün sahibi ise cuma günü açıklanacak.

Haftaya pazartesi günü ekonomi ödülünün sahibi belli olacak. Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine sunulacak.

Nobel tıp ödülüne geçen yıl beyin araştırmacıları ABD'li John O'Keefe ile Norveçli araştırmacı çift May-Britt ve Edvard Moser layık görülmüştü.