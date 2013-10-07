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Kültür-Sanat

Nobel Tıp Ödülü 3 bilim insanına verildi

Üç isim, Fizyoloji alanındaki araştırmalarında, hücrelerdeki vesikül (kabarcık) trafiğinin düzenini tespit etti. Araştırmacılar, böylece hücrelerin 'ulaşım sistemini nasıl organize ettiğini' ortaya koydu

07 Ekim 2013 16:45

Nobel Tıp Ödülü, bu yıl üç bilim insanı arasında paylaşıldı. Ödül, Amerikalı James Rothman ve Randy Schekman ile Alman Thomas Sudhof’a verildi. Üç araştırmacı, hücrelerin dolaşım sisteminin nasıl organize olduğunu ortaya koyan çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.
 
2013 Nobel Tıp Ödülü, üç araştırmacı arasında paylaşıldı. Ödülü kazanları belirleyen İsveç’in Karolinska Enstitüsü, James Rothman, Randy Schekman ve Thomas Sudhof’u ödüle layık gördü.

Enstitü’den yapılan açıklamada, “Üç araştırmacı yaptıkları keşifle hücre içindeki iletim ve ulaştırma sisteminin nasıl kontrol edildiğini kesin bir şekilde ortaya çıkarmayı başardı” denildi.

Araştırmacılar, 1.2 milyon dolarlık para ödülünün de sahibi oldu.

Rothman ABD'nin Yale, Schekman ise UC Berkeley Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev yapıyor. Sudhof, bir diğer Amerikan Üniversitesi Stanford'da akademisyen.


Yeni tedaviler doğabilir


Üç isim, Fizyoloji alanındaki araştırmalarında, hücrelerdeki vesikül (kabarcık) trafiğinin düzenini tespit etti. Araştırmacılar, böylece hücrelerin 'ulaşım sistemini nasıl organize ettiğini' ortaya koydu.

Araştırmacılar, yaptıkları keşif kapsamında insülinin nasıl üretildiğini ve doğru yerde ve zamanda nasıl kana karıştığını tespit etti.

Karolinska Enstitüsü'nde onkoloji profesörü olan Jan-Igne Henter, "Yapılan keşifler insan vücudunu anlamamıza yardım etmesinin yanı sıra, sinir ve bağışıklık sisteminde oluşan rahatsızlıklar ve şeker hastalığı gibi belli organlarda görülen hastalıkları tedavi etmemize yardımcı olacak" dedi.

Nobel Enstitüsü ilk olarak tıp alanında kazananları belirliyor. Ödüller, dinamidi keşfeden, İsveçli işadamı ve mucit Alfred Nobel’in adına 1901 yılından bu yana bilim dünyasında bir geleneğe dönüşmüş durumda.

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