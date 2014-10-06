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Bilim / Teknoloji

Nobel Tıp Ödülü'nü beynin GPS'ini bulanlar aldı

Nobel Tıp Ödülü'nü, İngiliz bilim insanları John O'Keefe ile Norveçli çift Edvard Moser ve May-Britt Moser paylaştı

06 Ekim 2014 18:29

İsviçre'nin Başkenti Stokholm'da verilen Nobel Tıp Ödülü'nü, bu sene İngiliz bilim insanı John O'Keefe ile Norveçli çift Edvard Moser ve May-Britt Moser'e verildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Nobel Komitesi, O'Keefe ve Moser çiftinin, beyinde konumlama sistemini oluşturan hücreleri keşifleriyle Tıp Ödülü'ne layık görüldüklerini, keşiflerinin, beynin 'bizi çevreleyen alanın haritasını nasıl çizdiğinin ve karmaşık bir ortamda nasıl yol alabildiğimizin' izah edilmesine yardımcı olduğunu açıkladı. 

John O'Keefe'nin, bu konumlandırma sisteminin ilk bileşeni olan sinir hücresini 1971 yılında keşfettiği, Moser çiftinin de hassas yön bulma için koordinat sistemini meydana getiren bir tür sinir hücresini tanımladığı belirtildi. 

Komite, beynin konumlandırma sistemi konusundaki bilginin, Alzheimer hastası kişileri etkileyen, 'yıkıcı uzamsal hafıza kaybına zemin teşkil eden mekanizmanın anlaşılmasına' yardım edebileceğini açıkladı.

Nobel ödülleri, her sene Alfred Nobel adına edebiyat, fizik, barış, ekonomi, tıp ve kimya dallarında veriliyor. 

 

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