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Nobel Ödüllü yazar Llosa 50 yıllık eşini 'Çok fazla zamanım kalmadı' diyerek terk etti

Nobel ödüllü Perulu yazar Mario Vargas Llosa, 50 yıllık eşini

06 Temmuz 2015 12:47

Nobel ödüllü Perulu yazar Mario Vargas Llosa (79), 50 yıllık eşi Patricia’yı (70) ünlü şarkıcı Enrique Iglesias’ın annesi Isabel Preysler (64) için terk etti.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, İspanyol basını Llosa’nın üç çocuğunun annesi Patricia ile olan yarım asırlık evliliğini bitirme şeklini eleştirdi. Ünlü yazarın nisan ayında karısına Preysler ile olan ilişkisi ile ilgili olarak “Bu daha öncekiler gibi bir kaçamak değil. Bu seferki gerçek. Madrid’e döndüğümüzde evimizi terk edeceğim. Ben mutluluğun nasıl bir şey olduğunu öğrendim ve bunu tatmak için çok fazla zamanım kalmadı” dediği iddia edildi.

Eski bir güzellik kraliçesi olan Filipinli Preysler ile Portekiz’de tatil yaparken görüntülenen Mario Vargas Llosa konuyla ilgili İspanyol dedikodu gazetesi Hola!’ya yaptığı açıklamada “İlişkimiz iyi gidiyor. Ancak özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum ve Isabel de bu konuda bana katılıyor” dedi.

Enrique Iglesias’ın babası ünlü şarkıcı Julio Iglesias ile olan evliliğinden üç çocuğu bulunan Preysler, anavatanında “Malina’nın incisi”, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği İspanya’da ise “cazibe kraliçesi” olarak anılıyor.

 

1971'de evlenen Julio Iglesias-Isabel Preysler çifti, yaklaşık sekiz yıl sonra boşanmıştı.

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