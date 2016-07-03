Nobel ödüllü yazar Elie Wiesel öldü



Nobel ödüllü yazar Elie Wiesel, ABD'de cumartesi günü 87 yaşında hayatını kaybetti. Yahudi toplama kamplarından sağ kurtulan Elie Wiesel, eserleriyle Yahudi Soykırımı'nın unutulmaması için mücadele vermişti.

Elie Wiesel 1928 yılında Romanya'da dünyaya geldi. Nasyonal Sosyalistler tarafından Auschwitz ve Buchenwald Yahudi toplama kamplarına götürüldü. Annesi, babası ve en küçük kız kardeşi Naziler tarafından öldürüldü. Kendisi sağ kurtulan Elie Wiesel, 1945 yılında Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe ve edebiyat alanında eğitim aldı. Bir süre Fransa'da gazeteci olarak çalışan Wiesel, 1963'te ABD'ye giderek vatandaşlık aldı. Elie Wiesel, 1986 yılında Nobel Barış Ödülü’nü kazandı.

Yaşamı boyunca Yahudi Soykırımı'nın unutulmaması için mücadele veren Wiesel'in ölümü dünyada üzüntüyle karşılandı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Elie Wiesel'in etkileyici kişiliği ve kitaplarıyla, zulüm ve kötülüğü yenmede insan ruhuna yol gösteren bir kelime sanatçısı olduğunu söyledi.

"Ölümü büyük kayıp"

ABD Başkanı Barack Obama ise Yahudi yazarı ‘dünyanın vicdanı' şeklinde nitelendirerek onun çabalarını takdir etti. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da Elie Weisel'in ölümünün büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Gauck, “Muhteşem bir insanı, sıra dışı bir bilge ve yazarı kaybettik” şeklinde duygularını dile getirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier de “Elie Wiesel'in ölümüyle insanları seven bir yazarı, bir bilgeyi kaybetmekle kalmadık; nefret, hoşgörüsüzlük ve şiddetle yorulmadan mücadele eden bir savaşçıyı da kaybetmiş olduk” dedi.

Sinema oyuncusu George Clooney de Wiesel'in ölümünün ardından, Yahudi Soykırımı'ndan kurulan yazarın insanlık mücadelesini sürdürme çağrısında bulundu.