Nobel ödüllü İtalyan oyun yazarı Dario Fo hayatını kaybetti

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda 8 yıl boyunca oynanan 'Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü' eseriyle tanınan ve bu eserle 1997 yılında Nobel Edebiyat ödülünü kazanan İtalyan oyun yazarı ve aktör Dario Fo 90 yaşında hayatını kaybetti.

Fo'nun yazdığı önemli eserler arasında Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü(1970), Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar (Diğer adıyla "Yüzsüz"), KadınOyunları(1981), Elizabeth, Neredeyse Kadın, Ödenmeyecek Ödemiyoruz (1974) bulunuyordu.

Fo'nun oyunlarını İtalyanca'dan Türkçe'ye çeviren 35 yıllık arkadaşı Füsun Demirel de Twitter hesabından "Hayatımın son 35 yılı her günümüz seninle ve Franca ile geçti. Eserlerinle, düşüncelerinle. Dostum, yoldaşım, ustam bu dayanılmaz keder. Dario" diye yazdı.

"İkinci bir Nobel ödülü kazanmak gibi"

Fo, son olarak Devlet Tiyatroları'nın bu sezon yapılacak olan açılışında oyunlarının sahnelenmeyeceğine yönelik karara tepki gösterek, "Bundan onur duyuyorum. Bu benim için ikinci bir Nobel ödülü kazanmak gibi" demişti.

Ancak yaşanan tartışmaların ardından Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü Basın Danışmanı Yılmaz Serter Kırçıl, yeni sezonda aralarında Shakespeare, Çehov, Brecht ve Dario Fo dahil olmak üzere pek çok yabancı yazarın oyununun sahnelenmeyeceği bilgisinin doğru olmadığını, sadece açılış için yerli oyun sergileme kararı aldıklarını söylemişti.

Kırçıl, açılış oyunlarının dışında DT sezonuna eski ve yeni yabancı eserlerle devam edeceklerini belirtmişti.

Toplumsal Ajitör

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın kaleminden Dario Fo'nun yaşamı:

24 Mart 1926’da Lombardiya Bölgesi’ndeki Sangiano kasabasında dünyaya gelen Dario Fo, oyunlarının temalarını güncel sorunlara dayandırdığı için “tiyatro karikatürcüsü”, “toplumsal ajitatör” ve “radikal palyaço” olarak nitelendiriliyordu.

Aykırı solcu kimliğiyle siyaset dünyasına sert göndermelerinden ötürü Fo, “Koronun dışında kalan solun adamı, bayraksız militan” olarak da anılıyordu.

Küçük kabare ve tiyatrolar için yergili revüler yazan bir metin yazarına yardım ederek kariyerine başlayan Fo, Oyuncu Franca Rame ile evlendi.

Fo çifti, 1959'da Dario Fo - France Rame Topluluğu'nu kurdu. "Canzonissima" adlı televizyon programında sundukları komik skeçlerle kısa sürede tanınan çift, daha sonra siyasal bir ajit-prop tiyatrosu geliştirdi.

İkilinin oyunları "Commedia dell'Arte" geleneğine dayanırken, Fo'nun kendi deyimiyle "resmi olmayan solculuk"la kaynaşmış bir tarzları vardı. 1968'de ise İtalyan Komünist Partisi'yle ilintili olan “Yeni Sahne” adlı bir başka topluluk kurdu.

1970'te Halk Tiyatrosu Topluluğu ile fabrika, park, spor alanı gibi halkın toplu olarak bulunduğu yerleri dolaşmaya başlamışlardır.

Fo, oyuncu olarak ise en çok, tek başına bir yetenek gösterisi yapmaya başladığı ve günümüze kadar sürdürdüğü Mistero Buffo'daki (1969) rolüyle tanındı.

Tiyatro yapmak dünyanın en güzel işi

Fo’nun, Türkiye'de tanınmasına yol açan “Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü (1970)” adlı eseri, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda 8 yıl sergilenmişti.

Fo'nun yazdığı önemli eserler arasında “Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar (Diğer adıyla Yüzsüz)”, “Kadın Oyunları (1981)”, “Elizabeth, Neredeyse Kadın, Ödenmeyecek Ödemiyoruz (1974)” bulunuyordu.

Fo, 1981'de Sonning, 1986'da Obie, 1997'de Nobel Edebiyat, 1997'de ise İtalya Kültür ve Sanat Altın Madalyası ödüllerine layık görülmüştü.

Fo, işine olan tutkusunu, “Tiyatro yapmak, dünyanın en güzel işi” sözleriyle ifade ediyordu.

“Tanrı bir siyahtı”

Dario Fo, “Darwin, ama baba tarafından mı anne tarafından mı maymunuz?” adlı son eserini, 20 Eylül’de Milano’da tanıtmıştı.

Bu eserinde yaratılışçılıktan bahseden Fo, “Bir zamanlar beyaz tenli olduğumuz doğru değil. Birçok asır önce, Afrika’nın ortasında doğduk ve doğal olarak bizler siyahtık. Adem ile Havva da siyahlardı ve özellikle Tanrı da bir baba olarak öyleydi” tezini ortaya atmıştı.

Füsun Demirel'in tweeti şöyle: