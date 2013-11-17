Nobel ödüllü İngiliz yazar Doris Lessing hayatını kaybetti

En çok "Altın Defter" eseriyle tanınan İngiliz yazar Doris Lessing, 94 yaşında, vefat etti. Lessing, 2007’de Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüş, sağlık sorunları nedeniyle törene katılamamıştı. Kadın, ırkçılık, aile, toplum, çevre gibi birçok konuyu içeren roman, kısa öykü ve denemeleriyle İngiltere’nin savaş sonrası en önemli yazarlarından biri olan Lessing’in, Güney Afrika’ya yönelik eleştirileri nedeniyle uzun yıllar bu ülkeye girişi yasaklanmıştı.

HarperCollins yayınevinden yapılan açıklamada, Lessing’in bugün erken saatlerde yaşamını yitirdiği belirtildi

Ekim 1919’da ailesinin yaşadığı İran’da dünyaya gelen Lessing, şu anda Zimbabve olarak bilinen Güney Rodezya’da büyüdü. Rodezya’da okula başlayan ve eğitimi 14 yaşında sona eren Lessing, santral memurluğu, hemşirelik, gazetecilik gibi çeşitli işler yaptı. 18 yaşında Rodezya parlamentosunda çalışmaya başladı ve ülkede ırkçılık-karşıtı bir sol partinin kurulmasında rol aldı. 1943'te sona eren ilk evliliğinin ardından Komünist Partisi'ne katıldı ve Alman siyasi eylemci Gottfried Lessing ile evlendi. 1949'da eşinden ve Rodezya'dan ayrılıp oğluyla birlikte Londra'ya geldi. O tarihten beri yaşamını profesyonel bir yazar olarak Londra'da sürdürdü. Birçok eseri Türkçeye çevrildi.

Beyaz bir kadın ile zenci uşağı arasındaki ilişkiyi anlatan "Türkü Söylüyor Otlar" adlı romanını 1950’de yayımlayan Lessing için kadın hareketi açısından önem taşıyan 1962’deki "Altın Defter" adlı eseri dönüm noktası oldu. Yazarın diğer önemli kitapları arasında "Terörist", "Siyah Madonna", "Beşinci Çocuk", "Cehenneme İniş", "Mara ile Dann" bulunuyor.