Nobel ödüllü 4 güzel akıl Bilgi Üniversitesi'nin konuğu oldu

Dünyaca ünlü matematikçi John Nash ve Nobel Ödüllü Eric Maskin, Reinhard Selten ve Roger Myerson İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Oyun Teorisi Dünya Kongresi 2012” kapsamında 23 Temmuz Pazartesi günü Nobel Paneli’nde bir araya geldiler.

22 Temmuz- 26 Temmuz 2012 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Oyun Teorisi Dünya Kongresi 2012” bu yıl, dünyaca ünlü matematikçi 1994 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi John Nash, 2007 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Eric Maskin, 1994 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Reinhard Selten, 2007 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Roger Myerson ve çok sayıda matematikçi ve seçkin araştırmacıları ağırlıyor.

Dünyanın önde gelen Nobel Ödüllü dört bilim adamı John Nash, Eric Maskin, Reinhard Selten ve Roger Myerson 23 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilen Nobel Paneli’nde bir araya geldiler.

Panelde salonu dolduran bilim adamları, öğrenciler ve katılımcıların sorularını yanıtlayan dört ekonomist günlük ekonomik konulardan oyun teorisinin sosyal bilimlerdeki kullanım alanlarına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Ancak panele damgasını vuran Nobel Ödüllü Roger Myerson’ın 1994 yılında oyun teorisi kuramıyla Nobel alan John Nash ve Reinhard Selten’a yaptığı teşekkür oldu. Myerson konuşmasında, “Nash ve Selten’ın çalışmaları sayesinde biz bilim adamlarının hayatları değişti. Oyun teorisi onlardan sonra tüm sosyal bilimlerde görünür hale geldi, onlara müteşekkiriz” dedi.

26 Temmuz Perşembe gününe kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sürecek olan kongrede 550’ye yakın sunum yapılacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi çok sayıda başarılı üniversiteyi geride bırakarak Oyun Teorisi Cemiyeti tarafından her dört yılda bir düzenlenen bu bilimsel buluşmaya ev sahipliği yapma hakkı kazandı. Dünyadan 1000, Türkiye’den 100 civarında bilim insanının katılımının beklendiği kongre, Ekonomi ve Uygulamalı Matematik dallarında çalışan en prestijli bilim adamlarının biraraya geldiği bilimsel bir toplantı olma özelliğini taşıyor.

Kongre kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri de özel bir oturumda Nobel Ekonomi Ödüllü bilimadamlarıyla biraraya gelecek, yüzyüze sorularını aktarma şansı bulacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, uluslararası akademik camiada büyük saygınlığı olan bu kongrenin, bilimsel bilgi üretimini, mümkün olduğunca çok akademisyen ve öğrenci ile paylaşarak ülkemizdeki bilim geleneğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Oyun Teorisi Nedir?

Oyun teorisi, hem rekabetçi hem de işbirlikçi ortamlarda stratejik etkileşim alanlarını çalışır. Başlangıçta uygulamalı matematik dalında zorlu bir alan olarak geliştirilen Oyun Teorisi, geçen yüzyılın ikinci yarısı itibari ile ekonomi için de esaslı bir araç haline gelmiş; günümüzde Bilgisayar Bilimi, Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimi, Sosyoloji, Nörolojik Bilimler, Felsefe ve Biyoloji gibi çeşitli alanlarda uygulanıyor. Oyun teorisi sahasındaki araştırmaları, eğitim ve uygulamaları desteklemek için 1999 yılında kurulan Oyun Teorisi Cemiyeti, her dört senede bir uluslararası ve geniş katılımlı bir kongre düzenliyor. Bir önceki kongre 2008 yılında Amerika’da Northwestern Üniversitesi’nde düzenlenmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi

1996 yılında Türkiye’de üniversite yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla yola çıkan ve kurulduğu günden bu yana öğrencilerine uluslararası gelişim fırsatları sunmaya devam eden İstanbul Bilgi Üniversitesi, Laureate International Universities ağının Türkiye’deki tek üyesidir. Yaklaşık 800 kişilik bir öğretim kadrosuna sahip olan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 11.000’in üzerinde öğrencisi ve 15 bine yakın mezunu bulunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Fen-Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinin yanı sıra yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve enstitüleri çatısı altında 85 ön lisans, lisans ve doktora programı sunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin İstanbul’un merkezinde, Santral, Dolapdere ve Kuştepe olmak üzere üç kampüsü bulunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgiye www.bilgi.edu.tr adresinden ulaşılabilir.