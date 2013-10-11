Nobel Komitesi, Barış Ödülü verdiği kuruma twitter'dan mesaj attı

Nobel Komitesi, 2013 Nobel Barış Ödülü'nün sahibinin Türk diplomat Ahmet Üzümcü'nün direktörlüğünü yaptığı Uluslararası Kimyasal Silahları Önleme Örgütü'ne verdi. Komite, ödül sahibine telefonla ulaşamayınca Twitter üzerinden mesaj gönderdi. Nobel Akademisi, dün de 2013 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan yazar Alice Munro'ya ulaşamayınca cep telefonuna SMS atmıştı.

Alman Bild gazesinin internet sayfasında yer alan habere göre, 2013 Nobel Barış Ödülü'nün açıklanacağı tören öncesi Nobel Komitesi'nin twitter hesabından Uluslararası Kimyasal Silahları Önleme Örgütü'ne gönderilen mesajda "Lütfen bizimle iletişime geçin. Ofisinize ulaşmaya çalışıyoruz" denildi.

Norveç'in başkenti Oslo'daki Nobel Komitesi, yerel saatle 11.00'de ödülün sahibini açıklayacaktı. Ancak açıklama yapılmadan önce, 2013 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Uluslararası Kimyasal Silahları Önleme Örgütü'nün Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan bürosu telefonla arandı.

Nobel Komitesi, örgütün direktörlüğünü yapan Türk diplomat Ahmet Üzümcü'ye 2013 Nobel Barış Ödülü sahibi olduklarını iletecekti.

Norveç televizyonu NHK, ödülün bu yılki sahibini, Nobel Komitesi'nin açıklamasından bir saat önce kamuoyuna duyurduğu için dünyadaki bütün gazeteciler, telefonlara sarılarak Ahmet Üzümcü'ye ve Uluslararası Kimyasal Silahları Önleme Örgütü'ne ulaşmaya çalıştı. Bu nedenle örgütün telefonları kilitlendiği için Nobel Komitesi, ödül sahibine ulaşamadı.

Telefonla Türk diplomat Ahmet Üzümcü'ye ulaşamayan Nobel Komitesi, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden mesaj atarak, Uluslararası Kimyasal Silahları Önleme Örgütü yetkililerinin kendileriyle iletişim kurmasını talep etti. Nobel Komitesi, Twitter mesajında, "Lütfen bizimle iletişime geçin, sizin büroya ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Nobel Komitesi, ödülün sahibini canlı yayında açıklamasına rağmen Hollanda'nın Lahey kentinden beklediği telefon gelmedi. Nobel Komitesi'nin Twitter hesabından bu kez şu açıklama yapıldı: "İnternetteki canlı yayınımız sona erdi. Biz ise hala Kimyasal Silahları Önleme Örgütü'ne ulaşmaya çalışıyoruz."

Munro da SMS'le öğrenmişti

İsviçre'nin başkenti Stockholm'deki Nobel Akademisi de, dün 2013 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibinin Kanadalı yazar Alice Munro olduğunu açıklamıştı. Akademi saat farkından dolayı 82 yaşındaki yazar Munro'ya ulaşamayınca, cep telefonuna bir mesaj bırakarak, ödülün sahibi olduğunu haber vermişti.