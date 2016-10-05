Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Geçen yıl Aziz Sancar'ın kazandığı Nobel Kimya Ödülü'nün yeni sahipleri belli oldu. 2016 Nobel Kimya Ödülü, Fransız Jean Pierre Sauvage, İskoç James Fraser Stoddart ve Hollandalı Bernard Feringa'nın oldu.

2015'te bu ödülü Aziz Sancar, Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile paylaşmıştı. Bilim adamlarına, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü 10 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde diploma ve altın madalya da verilecek.

Nobel Komitesi, barış ödülünün sahibini cuma günü, ekonomi ödülünün sahibini ise 10 Ekim'de açıklayacak. Nobel Edebiyat Ödülü'nün ne zaman verileceği ise henüz bilinmiyor.