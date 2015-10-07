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Yaşam
Deutsche Welle

Nobel Kimya ödülünün sahibi bugün açıklanıyor

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2014 Nobel ödüllerini kazananları duyurmaya devam ediyor. Sırada bugün kimya ödülü var.

07 Ekim 2015 11:30


Nobel Kimya Ödülü geçen yıl yüksek çözünürlüklü görüntülemeye imkân veren mikroskop teknolojisini geliştiren Stefan Hell, Eric Betzig ve William Moerner isimli araştırmacılara verilmişti.

2015 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta içinde duyuruluyor. Nobellerin açıklanmasına tıpla başlandı. İrlandalı William Campbell, Japon Satoshi Omura ile Çinli Youyou Tu'nun ödülü paylaştıkları açıklandı.

Temel parçacıklardan nötrinonun bir kütleye sahip olduğunu ortaya koyan araştırmacılar Takaaki Kajita ve Kanadalı Arthur McDonald Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Yarın edebiyat ödülünün sahibi açıklanacak. Merakla beklenen Barış Ödülü ise cuma günü belli olacak. Pazartesi günü ise ekonomi ödülü duyurulacak.

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine sunulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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