Nobel Kimya Ödülü moleküler araştırmacılara

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre üç bilim insanı, moleküler makinelerin sentezi ve tasarımı alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü. Açıklamada “Bu yılki ödül sahipleri inanılmaz ufak makineler kurdular ve kimya alanında yeni bir boyut açtılar” ifadelerine yer verildi. Jüri üyelerinin açıklamasında üç bilim insanının “gerekli enerjiyi aldıklarında bir görevi yerine getirebilen ve hareketi kontrol edilebilen makineler geliştirdiler” diye belirtildi.

Kimya alanındaki en büyük ödül aynı zamanda 830 milyon euro da para ödülü içeriyor.

Geçen yıl ödül sahibi Prof. Dr. Sancar olmuştu

Nobel Kimya Ödülü geçen yıl Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a hücrelerin hasar gören DNA’larının onarımı alanındaki çalışmaları dolayısıyla layık görülmüştü. Sancar, ödülü iki meslektaşı ile paylaşmıştı.

Nobel Kimya Ödülü 1901 yılından bu yana yaşları 35 ile 85 arasında değişen 171 farklı araştırmacıya verildi. Bugüne dek dört kadına layık görülen Nobel Kimya Ödülü’nü İngiliz bilim insanı Frederick Sanger iki kez aldı.

Bu yıl Nobel Fizik Ödülü de “maddenin topolojik evrelerinin kuramsal keşfine" yaptıkları katkılar nedeniyle üç bilim insanı David Thouless, Duncan Haldane ve Michael Kosterlitz arasında paylaştırıldı.

Yine bu yılki Nobel Tıp Ödülü Japon bilim insanı hücre biyoloğu Yoshinori Ohsumi'ye layık görüldü.

Ödüller, Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilecek.

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dpa, BD/HS