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Yaşam
Deutsche Welle

Nobel Fizik ödülünün sahibi bugün açıklanıyor

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2015 Nobel ödüllerini kazananları duyurmaya devam ediyor. Bugün sırada fizik ödülü var.

06 Ekim 2015 11:22


Aydınlatmada enerji tasarrufu açısından çığır açan ve kısaca LED olarak anılan "ışık yayan diyot" sistemini geliştiren Japon uzmanlar Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji Nakamura, geçen yılki Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.

2015 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta içinde duyuruluyor. Nobellerin açıklanmasına dün tıpla başlandı. İrlandalı William Campbell, Japon Satoshi Omura ile Çinli Youyou Tu'nun ödülü paylaştıkları açıklandı.

Nobel Ödül Komitesi, Tıp dalındaki ödülü belirlerken William Campbell ve Satoshi Omura'nın milyonlarca kişiyi etkileyen nehir körlüğüne karşı geliştirdikleri ilacı dikkate aldı. Nehir körlüğü mikroskobik boyutlarda bir kurtçuk taşıyan bir çeşit karasineğin ısırması ile bulaşıyor.

Yarın kimya, perşembe günü ise edebiyat ödülünün sahibi açıklanacak. Merakla beklenen Barış Ödülü ise cuma günü belli olacak. Ekonomi ödülü pazartesi günü duyurulacak.

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine sunulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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