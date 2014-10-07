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Bilim / Teknoloji

Nobel Fizik Ödülü, mavi LED'in icadına gitti

2014 Nobel Fizik Ödülü, mavi LED ışıklarını icat eden üç Japon profesöre verildi

07 Ekim 2014 21:53

"Işık yayan diyot" (LED) ışıkları, Profesör Isamu Akasaki, Hiroşi Amano ve Şuji Nakamura tarafından icat edildi.

Komite, yaptığı açıklamada, Akasaki, Amano ve Nakamura'nın 1990'larda keşfedilen LED'lerin, beyaz lambaların geliştirilmesi için gerekli olan ve otuz yıldır keşfedilemeyen mavi LED'i keşfederek aydınlatma teknolojisinde önemli bir dönüşüme zemin hazırladığını belirtti.

Ödülü kazanan bilim insanlarına yaklaşık 2 milyon 450 bin Türk Lirası tutarında ödül verilecek.

Haberi Japonya'da uyanır uyanmaz aldığını söyleyen Profesör Şuji Nakamura, basın toplantısında "Bu inanılmaz bir his" şeklinde konuştu.

Nobel Vakfı, icadın kullanışlılığını dikkate alarak ödüle layık görüldüğünü belirtti.

 

Pazartesi günü açıklanan Nobel Tıp Ödülü beynin yer belirleme sistemini keşfeden araştırmacılar Profesör John O'Keefe ile May-Britt Moser ve Edvard Moser'a verilmişti.

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