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Nobel Fizik Ödülleri sahiplerini buldu

Dün Nobel Tıp ödülü açıklanmış, ödül İrlandalı bilim insanı William Campbell ve Japon bilim insanları Satoshi Omura ve Youyou Tu’ya layık görülmüştü

06 Ekim 2015 16:17

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2015 Nobel ödüllerini açıklamaya Nobel Fizik Ödülü ile devam ediyor. Bu yıl fizik ödülleri Japon Takaaki Kajita ve Kanadalı Arthur B. McDonald’a atmosferdeki ‘Nötrino salınımlarına’ ilişkin buluşları nedeniyle verildi.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada bu yıl Nobel Fizik Ödülü’nün Japon bilim insanı Takaai Kajita ve Kanadalı Fizikçi Arthur B. McDonald’a layık görüldüğü ifade edildi. Söz konusu bilim insanlarının atmosferdeki ‘Nötrino salınımlarına’ dair buluşları dolayısıyla ödüle layık görüldüğü ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl Nobel Fizik Ödülü mavi LED ışıklarını icat eden Japon Bilim İnsanları Isamu Akasaki, Hiroşi Amano ve Şuji Nakamura tarafından kazanılmıştı.

Dün açıklanan Nobel Tıp Ödülü parazitler ve sıtma konusunda araştırma yapan İrlandalı bilim insanı William Campbell ve Japon bilim insanları Satoshi Omura ve Youyou Tu’ya layık görülmüştü.

Nobel Ödüllerini kazanan isimler, ödüllerini Alfred Nobel’in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık günü teslim alacaklar.

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