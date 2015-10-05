Nobel Tıp Ödülü, sıtmayla mücadeleye verildi

Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nü bu yıl, sıtma, solucan ve parazitlerin neden olduğu enfeksiyonlarla mücadelede doktorlara yardımcı olan keşifleri nedeniyle Çinli, Japon ve İrlandalı bilim insanları kazandı.

İsveç'in başkenti Stockholm’deki Nobel Komitesi, İrlanda doğumlu Amerikalı William Campbell, Japon Satoshi Omura ve Çinli Tu Youyou’un söz konusu ödülü kazandığını duyurdu. Üç bilim insanı 960 bin dolar değerindeki ödülü paylaşacak.

Ödülün yarısı "kancalı kurtların neden olduğu enfeksiyonlar için yeni bir tedavi yöntemi geliştiren" İrlandalı William Campbell ile Japon Satoshi Omura'ya, diğer yarısı ise "sıtmanın tedavisinde yaptığı keşifler" için Çinli bilim insanı Tu Yoyo'ya verildi.

Çin, Nobel Tıp ödülünü ilk kez aldı

Komitenin açıklamasında, yüzyıllardır insanlığın başına bela olmuş sıtmanın tedavisinde yaptıkları devrim nedeniyle üç bilim insanının ödüle layık görüldüğü kaydedildi. Çinli doktor Tu, bu ödülü alan ilk Çinli bilim insanı oluyor.

Tıp ödülü, açıklanan ilk ödül oldu. Nobel’in fizik, kimya ve barış ödüllerini kazananlar bu hafta içinde açıklanacak. İktisat ödülü, önümüzdeki Pazartesi günü ilan edilecek. Nobel edebiyat ödülü için henüz tarih belirlenmedi; ancak Perşembe günü açıklanmasının beklendiği belirtiliyor.

Dünyada her yıl 450 bin kişinin ölümüne neden olan sıtma, sivrisinek yoluyla bulaşıyor ve 1 milyona yakın insan da bu hastalığa bulaşma riskiyle yaşıyor.

CNN Türk'te yer alan bilgilere göre; 1901 ve 2014 yılları arasında 105 kez Nobel Tıp Ödülü verildi. 207 kişinin layık görüldüğü ödüllerden 38'i tek bir kişiye verilirken 32 ödül 2 kişi, 35 ödül de 3 kişi arasında paylaştırıldı.Nobel Tıp Ödülü'nü şimdiye kadar sadece 11 kadın kazandı.

2001-2014 arasında Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülenler

2014: Amerikalı John O'Keefe ile Norveçli May-Britt Moser ve Edvard I. Moser

2013: Amerikalı James E. Rothman ve Randy W. Schekman ile Alman Thomas C. Südhof

2012: İngiliz John B. Gurdon ve Japon bilim adamı Shinya Yamanaka

2011: Amerikalı Bruce Beutler, Fransız Jules Hoffmann ve Kanadalı Ralph Steinman

2010: İngiliz Prof. Dr. Robert Edwards

2009: Avustralyalı Elizabeth Blackburn, Amerikalı Carol Greider ve Jack Szostak

2008: Alman Harald zur Hausen, Fransız Barre-Sinoussi ve Luc Montagnier

2007: Amerikalı Mario Capecchi ve Oliver Smithies ile İngiliz Martin Evans

2006: Amerikalı Andrew Z. Fire ve Craig C. Mello

2005: Avustralyalı Barry J. Marshall ve J. Robin Warren

2004: Amerikalı Richard Axel ve Linda B. Buck

2003: Amerikalı Paul C. Lauterbur ve İngiliz Peter Mansfield

2002: İngiliz Sydney Brenner ve John E. Sulston ile Amerikalı H. Robert Horvitz

2001: Amerikalı Leland H. Hartwell ile İngiliz R. Timothy Hunt ve Paul M. Nurse