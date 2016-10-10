Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2016 Nobel Ekonomi Ödülü Oliver Hart ve Bengt Holmström'e verildi. Hart ve Holmström, 'Sözleşme Teorisi’ne yaptıkları katkılardan dolayı 2016 Nobel Ekonomi Ödülüne layık görüldü.
Akademi'den yapılan açıklamada "Modern ekonomiler, sayısız sözleşmeyle bir arada tutulur. Hart ve Holmström'ün geliştirdiği yeni kuramsal yapı, gerçek yaşam sözleşmeleriyle kurumlarının yanı sıra sözleşme tasarımının olası tehlikelerini anlamamız açısından büyük öneme sahiptir. Hart ve Holmström, 1970'lerde sözleşme kuramını verimli bir alan olarak ortaya attı. Sonraki yıllarda kuramın uygulamalarını da araştırdılar. En uygun sözleşmeli düzenlemelerle ilgili analizleri de birçok alanda politika oluşturmanın entellektüel temellerini oluşturdu" ifadeleri kullanıldı.
Hart ve Holmström, 8 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 3 milyon lira) tutarındaki para ödülü paylaşacak. Bilim adamlarına Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü 10 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde birer diploma ve altın madalya da verilecek.
Nobel Ekonomi Ödülü
Nobel Ekonomi Ödülü, dünyanın en prestijli bilim ödüllerinden biri olarak kabul edilir. 1895'te Alfred Nobel'in vasiyetiyle kurulan Nobel Ödülleri'nden biri değil ancak sıklıkla onlarla özdeşleşti.
Ekonomi Ödülü, Nobel Vakfı'nca refere edilip, İsveç'in merkez bankası Sveriges Riksbank tarafından bankanın 300. yıldönümü olan 1968 yılında, Alfred Nobel'in 1895'teki vasiyetinin anısına, kuruldu ve finanse edildi.
Nobel Kimya ve Fizik Ödülü sahipleri gibi, Ekonomi Ödülü sahipleri de İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından seçiliyor ve Nobel Komitelerine benzer olarak bir Ödül Komitesi mevcut.
Ödül ilk kez, 1969'da Hollandalı ve Norveçli ekonomistler Jan Tinbergen ve Ragnar Frisch'e "ekonomik süreçlerin analizi için, dinamik modeller geliştirip uyguladıkları" gerekçesiyle verildi.
Daha önce kimler kazandı?
46 yıldır düzenlik olarak verilen ödülü kazanan isimler şöyle:
1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
1970 Paul A. Samuelson
1971 Simon Kuznets
1972 John Hicks, Kenneth J. Arrow
1973 Wassily Leontief
1974 Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek
1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans
1976 Milton Friedman
1977 Bertil Ohlin, James Meade
1978 Herbert A. Simon
1979 Theodore Schultz, Sir Arthur Lewis
1980 Lawrence R. Klein
1981 James Tobin
1982 George J. Stigler
1983 Gerard Debreu
1984 Richard Stone
1985 Franco Modigliani
1986 James M. Buchanan
1987 Robert M. Solow
1988 Maurice Allais
1989 Trygve Haavelmo
1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe
1991 Ronald H. Coase
1992 Gary S. Becker
1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North
1994 John C. Harsanyi, John Forbes Nash, Reinhard Selten
1995 Robert Lucas Jr
1996 James A. Mirrlees, William Vickrey
1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes
1998 Amartya Sen
1999 Robert A. Mundell
2000 James J. Heckman, Daniel L. McFadden
2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz
2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith
2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger
2004 Finn E. Kydland, Edward C. Prescott
2005 Robert J. Aumann, Thomas C. Schelling
2006 Edmund S. Phelps
2007 Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin, Roger B. Myerson
2008 Paul Krugman
2009 Elinor Ostrom, Oliver E. Williamson
2010 Peter A. Diamond , Dale Mortensen , Christopher Pissarides
2011 Christopher A. Sims , Thomas Sargent
2012 Alvin E. Roth , Lloyd Shapley
2013 Eugene Fama , Lars Peter Hansen , Robert J. Shiller
2014 Jean Tirole
2015 Angus Deaton