Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2016 Nobel Ekonomi Ödülü Oliver Hart ve Bengt Holmström'e verildi. Hart ve Holmström, 'Sözleşme Teorisi’ne yaptıkları katkılardan dolayı 2016 Nobel Ekonomi Ödülüne layık görüldü.

Akademi'den yapılan açıklamada "Modern ekonomiler, sayısız sözleşmeyle bir arada tutulur. Hart ve Holmström'ün geliştirdiği yeni kuramsal yapı, gerçek yaşam sözleşmeleriyle kurumlarının yanı sıra sözleşme tasarımının olası tehlikelerini anlamamız açısından büyük öneme sahiptir. Hart ve Holmström, 1970'lerde sözleşme kuramını verimli bir alan olarak ortaya attı. Sonraki yıllarda kuramın uygulamalarını da araştırdılar. En uygun sözleşmeli düzenlemelerle ilgili analizleri de birçok alanda politika oluşturmanın entellektüel temellerini oluşturdu" ifadeleri kullanıldı.



Hart ve Holmström, 8 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 3 milyon lira) tutarındaki para ödülü paylaşacak. Bilim adamlarına Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü 10 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde birer diploma ve altın madalya da verilecek.

Nobel Ekonomi Ödülü

Nobel Ekonomi Ödülü, dünyanın en prestijli bilim ödüllerinden biri olarak kabul edilir. 1895'te Alfred Nobel'in vasiyetiyle kurulan Nobel Ödülleri'nden biri değil ancak sıklıkla onlarla özdeşleşti.

Ekonomi Ödülü, Nobel Vakfı'nca refere edilip, İsveç'in merkez bankası Sveriges Riksbank tarafından bankanın 300. yıldönümü olan 1968 yılında, Alfred Nobel'in 1895'teki vasiyetinin anısına, kuruldu ve finanse edildi.

Nobel Kimya ve Fizik Ödülü sahipleri gibi, Ekonomi Ödülü sahipleri de İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından seçiliyor ve Nobel Komitelerine benzer olarak bir Ödül Komitesi mevcut.

Ödül ilk kez, 1969'da Hollandalı ve Norveçli ekonomistler Jan Tinbergen ve Ragnar Frisch'e "ekonomik süreçlerin analizi için, dinamik modeller geliştirip uyguladıkları" gerekçesiyle verildi.

Daha önce kimler kazandı?

46 yıldır düzenlik olarak verilen ödülü kazanan isimler şöyle:

1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen

1970 Paul A. Samuelson

1971 Simon Kuznets

1972 John Hicks, Kenneth J. Arrow

1973 Wassily Leontief

1974 Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek

1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans

1976 Milton Friedman

1977 Bertil Ohlin, James Meade

1978 Herbert A. Simon

1979 Theodore Schultz, Sir Arthur Lewis

1980 Lawrence R. Klein

1981 James Tobin

1982 George J. Stigler

1983 Gerard Debreu

1984 Richard Stone

1985 Franco Modigliani

1986 James M. Buchanan

1987 Robert M. Solow

1988 Maurice Allais

1989 Trygve Haavelmo

1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe

1991 Ronald H. Coase

1992 Gary S. Becker

1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North

1994 John C. Harsanyi, John Forbes Nash, Reinhard Selten

1995 Robert Lucas Jr

1996 James A. Mirrlees, William Vickrey

1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes

1998 Amartya Sen

1999 Robert A. Mundell

2000 James J. Heckman, Daniel L. McFadden

2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz

2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith

2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger

2004 Finn E. Kydland, Edward C. Prescott

2005 Robert J. Aumann, Thomas C. Schelling

2006 Edmund S. Phelps

2007 Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin, Roger B. Myerson

2008 Paul Krugman

2009 Elinor Ostrom, Oliver E. Williamson

2010 Peter A. Diamond , Dale Mortensen , Christopher Pissarides

2011 Christopher A. Sims , Thomas Sargent

2012 Alvin E. Roth , Lloyd Shapley

2013 Eugene Fama , Lars Peter Hansen , Robert J. Shiller

2014 Jean Tirole

2015 Angus Deaton

