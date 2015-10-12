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Yaşam
Deutsche Welle

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi bugün açıklanıyor

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2015 Nobel ödüllerini kazananları duyurmaya devam ediyor. Bugün açıklanacak Ekonomi Ödülü ile liste tamamlanacak.

12 Ekim 2015 15:03

Ödüle geçen yıl "piyasa gücü ve regülasyon üzerine analizleri" nedeniyle Fransız
ekonomist Jean Tirole layık görülmüştü.

2015 Nobel ödüllerini kazananlar, geçen hafta duyurulmaya başlandı. Nobellerin
açıklanmasına tıpla başlandı. İrlandalı William Campbell, Japon Satoshi Omura ile
Çinli Youyou Tu'nun ödülü paylaştıkları açıklandı.
Mardinli Aziz Sancar'a ödül
Temel parçacıklardan nötrinonun bir kütleye
sahip olduğunu ortaya koyan
araştırmacılar Takaaki Kajita ve Kanadalı Arthur McDonald Nobel Fizik Ödülü'ne
layık görüldü.
Çalışmalarını ABD'de sürdüren Mardin doğumlu genetik bilimci Prof. Dr. Aziz
Sancar, bu yılki Nobel Kimya Ödülü'nü İsveçli Tomas Lindahl ve ABD'li Paul
Modrich ile paylaştı.

10 Aralık'ta sahiplerine sunulacak
Edebiyat Ödülünü Belaruslu yazar Svetlana Aleksandrovna Aleksiyeviç kazandı. Barış
Ödülü Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne
verildi.
Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm
tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine
sunulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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