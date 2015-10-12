Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi bugün açıklanıyor

Ödüle geçen yıl "piyasa gücü ve regülasyon üzerine analizleri" nedeniyle Fransız

ekonomist Jean Tirole layık görülmüştü.

2015 Nobel ödüllerini kazananlar, geçen hafta duyurulmaya başlandı. Nobellerin

açıklanmasına tıpla başlandı. İrlandalı William Campbell, Japon Satoshi Omura ile

Çinli Youyou Tu'nun ödülü paylaştıkları açıklandı.

Mardinli Aziz Sancar'a ödül

Temel parçacıklardan nötrinonun bir kütleye

sahip olduğunu ortaya koyan

araştırmacılar Takaaki Kajita ve Kanadalı Arthur McDonald Nobel Fizik Ödülü'ne

layık görüldü.

Çalışmalarını ABD'de sürdüren Mardin doğumlu genetik bilimci Prof. Dr. Aziz

Sancar, bu yılki Nobel Kimya Ödülü'nü İsveçli Tomas Lindahl ve ABD'li Paul

Modrich ile paylaştı.

10 Aralık'ta sahiplerine sunulacak

Edebiyat Ödülünü Belaruslu yazar Svetlana Aleksandrovna Aleksiyeviç kazandı. Barış

Ödülü Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne

verildi.

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm

tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine

sunulacak.