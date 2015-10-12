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Yaşam
Deutsche Welle

Nobel Ekonomi Ödülü açıklandı

Nobel Ekonomi Ödülü’ne İngiliz iktisatçı Angus Deaton layık görüldü.

12 Ekim 2015 17:24


İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan ismi Stockholm'de açıkladı. Küresel sağlık ve kalkınma alanlarında uzmanlaşan 69 yaşındaki araştırmacı Angus Deaton bu yılki ödülün sahibi oldu. Deaton'a ödülün, 'tüketim, yoksulluk ve refah' konularındaki analizlerinden ötürü verildiği bildirildi. İskoçya doğumlu Angus Deaton, halen ABD'nin seçkin üniversitelerinden Princeton'da öğretim üyeliği yapıyor. Ödül, 850 bin euro değerinde.

Ekonomi ödülünün farkı

Ekonominin Nobel Ödülleri arasında farklı bir konumu var. Alfred Nobel bu alanda ödül verilmesini vasiyet etmedi. Bu nedenle Ekonomi Bilimleri Ödülü, 1968'den bu yana Alfred Nobel anısına İsveç'in merkez bankası Sveriges Riksbank tarafından veriliyor.

Ödüle geçen yıl "piyasa gücü ve regülasyon üzerine analizleri" nedeniyle Fransız ekonomist Jean Tirole layık görülmüştü.

2015 Nobel ödüllerini kazananlar, geçen hafta duyurulmaya başlandı. Nobellerin açıklanmasına tıpla başlandı. İrlandalı William Campbell, Japon Satoshi Omura ile Çinli Youyou Tu'nun ödülü paylaştıkları açıklandı.

Mardinli Aziz Sancar'a ödül

Temel parçacıklardan nötrinonun bir kütleye sahip olduğunu ortaya koyan araştırmacılar Takaaki Kajita ve Kanadalı Arthur McDonald Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Çalışmalarını ABD'de sürdüren Mardin doğumlu genetik bilimci Prof. Dr. Aziz Sancar, bu yılki Nobel Kimya Ödülü'nü İsveçli Tomas Lindahl ve ABD'li Paul Modrich ile paylaştı.

10 Aralık'ta sahiplerine sunulacak

Edebiyat Ödülünü Belaruslu yazar Svetlana Aleksandrovna Aleksiyeviç kazandı. Barış Ödülü Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne verildi.

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine sunulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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