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Yaşam
Deutsche Welle

Nobel Edebiyat ödülünün sahibi bugün açıklanıyor

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2015 Nobel ödüllerini kazananları duyurmaya devam ediyor. Bugün sırada edebiyat ödülü var.

08 Ekim 2015 12:24


Beyaz Rusyalı araştırmacı gazeteci ve yazar Svetlana Aleksandrovna Aleksiyeviç favoriler arasında görülüyor. Adı geçen diğer yazarlar ise Japon Haruki Murakami, Kenyalı Ngugi wa Thiong'o ile ABD'li yazarlar Philip Roth ve Joyce Carol Oates olarak sıralanıyor.

Nobel Edebiyat Ödülü geçen yıl Fransız yazar Patrick Modiano'ya verilmişti.

2015 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta içinde duyuruluyor. Nobellerin açıklanmasına tıpla başlandı. İrlandalı William Campbell, Japon Satoshi Omura ile Çinli Youyou Tu'nun ödülü paylaştıkları açıklandı.

Mardinli Aziz Sancar'a ödül

Temel parçacıklardan nötrinonun bir kütleye sahip olduğunu ortaya koyan araştırmacılar Takaaki Kajita ve Kanadalı Arthur McDonald Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Çalışmalarını ABD'de sürdüren Mardin doğumlu genetik bilimci Prof. Dr. Aziz Sancar, bu yılki Nobel Kimya Ödülü'nü İsveçli Tomas Lindahl ve ABD'li Paul Modrich ile paylaştı.

Barış Ödülü yarın belli olacak

Barış Ödülü'nü kimin kazandığı yarın belli olacak. Pazartesi günü ise ekonomi ödülü duyurulacak.

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine sunulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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