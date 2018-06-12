Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yıl verilmemesine sebep olan Arnault hakkında tecavüz davası

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Nobel Edebiyat Ödülleri’nin ertelenmesine sebep olan, cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarının odağındaki Fransız fotoğrafçı Jean Claude Arnault, İsveç’te görülecek olan davada tecavüzle suçlanıyor. Arnault, suçlu bulunduğu takdirde 6 yıl ceza alacak.

Savcı Christina Voigt, ellerindeki delillerin dava açılması için yeterince sağlıklı ve güçlü olduğunu söyledi. Davacı, Arnoult’yu Ekim 2011’de ve Aralık 2011’de kendisine tecavüz etmekle suçluyor. Savcı Voigt, bu suçlamalara dair detaylar da paylaştı. Vakalardan birinde şiddet unsurunun da olduğunu, diğerindeyse davacının uykudayken tecavüze uğradığını belirtti.

TIKLAYIN - Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl verilemeyecek

Ödülün sahibini belirleyen komitenin üyesiyle evli

Geçtiğimiz Kasım ayında İsveç Dagen Nyheter gazetesine 18 kadın konuşmuş, Arnault’yu cinsel tacizle suçlamışlardı. Arnoult, Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibini belirleyen komitenin üyesi, şair Katerina Frostenson ile evli. Gazetede yer alan suçlamaların ardından komitede Frostenson ile ilişiğin kesilmesi için oylama yapılmış, oy çoğunluğu sağlanamamıştı. Bunun üzerine, aralarında 2015 itibariyle kurumun daimi sekreterliğini üstlenen Sara Danius’un da bulunduğu kimi akademi üyeleri görevi bıraktıklarını açıklamışlardı.

Akademi, 1949’dan beri ilk defa ödülün verileceği tarihi ertelemeye karar verdi. Önümüzdeki sene iki ödülün beraber verileceği ve bu süre zarfında itibarlarını sağlamlaştırmaya çalışacakları söylendi.

Davacı anonim kalacak

Sonbaharda davanın başlaması bekleniyor. Davacının anonim kalacağı ve davanın kapalı kapılar ardında görüleceği belirtiliyor. Davacının avukatı Elizabeth Massi Fritz, müvekkilinin savcının kararıyla rahatladığını ve müteşekkir olduğunu ifade etti.

Dagens Nyheter’da yer alan haberde de yer alan romancı Gabriella Håkansson, İngiliz Guardian gazetesine verdiği demeçte kendisinin de davanın açılmasından çok memnun olduğunu söyledi ve ekledi: ‘’Bu kadın [davacı], o adamın [Jean Claude Arnault] yaptıklarına tanık olan herkesin sembolü olacak.’’