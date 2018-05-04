Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl verilemeyecek

Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi'nde cinsel saldırı skandalı nedeniyle gelen istifalar, ödülü de vurdu. İsveç Akademisi, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nü bu yıl erteleyip 2019'da açıklayacağını duyurdu.

Tam bir kapalı kutu niteliğindeyken cinsel saldırı skandalı yüzünden tüm itibarını kaybeden ve dağılan jüri, dünyanın en prestijli edebiyat ödülünü 75 yıldır ilk kez veremeyecek. Normalde bu sonbaharda açıklanması gereken 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibini bulması 2019'a kaldı. Gelecek yıl hem 2018'in hem de 2019'un Nobel Edebiyat Ödülü açıklanacak.

İsveç Akademisi'nin bu kararı üyelerinden biri olan şair Katarina Frostenson'un kocası Jean-Claude Arnault hakkında bir dizi cinsel saldırı suçlamasında bulunulması sonrası geldi. Fransız fotoğrafçı Jean-Claude Arnault hakkında 7 kez Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isimleri sızdırmasının yanında çok sayıda kadına cinsel saldırı düzenlediğine dair suçlamalar var.

"Akademi!ye güvenin yeniden tesis edilmesi lazım"

İsveç Akademisi'nin bugünkü açıklamasında, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesini erteleme kararının, 'Akademi'nin istifalarla üye sayısının azalması ve kamuoyunun Akademi'ye güveninin azalmasının ışığında' verildiği belirtildi.

Geçici Daimi Sekreter Anders Olsson, şunları söyledi:

''İsveç Akademi'nin aktif üyeleri, halihazırdaki güven krizinin uzun vadeli yüksek talepler koyduğunu ve değişim için zinde çalışma gerektiğinin elbette tümüyle farkında. Ödülün bir sonraki sahibinin açıklanmasından önce Akademi'ye kamuoyu güveninin yeniden sağlanması için zaman gerektiği sonucuna vardık. Nobel Edebiyat Ödülü'nü geçmişte kazananlar ve gelecekte kazanacak olanlar, Nobel Vakfı ve yüm kamuoyuna saygımızdan ötürü böyle bir karar aldığımızı açıklıyoruz.''